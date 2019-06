EU quiere “comprar” a Palestina con 50 mil mdd

WASHINGTON. Estados Unidos dijo este sábado que el plan de paz para Medio Oriente que presentará la semana próxima en Baréin busca reunir más de 50 mil millones de dólares y crear un millón de puestos de trabajo para los palestinos.

Al desvelar por primera vez detalles del esperado plan, bautizado “De la paz a la prosperidad”, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la iniciativa pretende reformar la economía palestina, generar mayor inversión extranjera y mejorar drásticamente la infraestructuray la gobernanza interna enCisjordania y Gaza.

La conferencia, que lidera el yerno yasesor de Trump, Jared Kushner, y que secelebrará el martes y miércoles en Baréin, es el primer acto de una iniciativa de paz que, según funcionarios, en un futuro incluirá una parte política.

PRIVAR ESTADO INDEPENDIENTE

El presidente palestino, Mahmud Abas, volvió a rechazar la propuesta económica para la paz de Estados Unidos e insistió en que primero tiene que haber una solución política en el conflicto israelo-palestino.

La Autoridad Nacional Palestina boicotea el proceso al considerar que Trump trata descaradamente de comprar a los palestinos para privarlos de un estado independiente.

El presidente Abas reiteró esta posición ante el comité central del Fatah. En un comunicado, estimó que “la situación económica no tiene que ser discutida antes de haya una discusión sobre la situación política, y mientras no haya discusión sobre la situación política, no hablaremos de ninguna situación económica”.

La Casa Blanca tildó el plan, que se discutirá con más detalle en Baréin con los jefes de finanzas de los estados árabes del Golfo, como histórico. Según consigna la Casa Blanca en el texto de presentación del plan, este “representa el esfuerzo internacional más ambicioso e integral para el pueblo palestino hasta la fecha”.

“Tiene la capacidad de transformar fundamentalmente Cisjordania y Gaza y abrir un nuevo capítulo en la historia palestina. Uno definido no por la adversidad y la pérdida sino por la libertad y la dignidad”, agrega.

El gobierno de EU aseguró que el plan apuntaba a recaudar más de 50 mil millones de dólares durante la próxima década, con el objetivo de más que duplicar el producto interno bruto palestino y crear más de un millón de empleos.

En un paso que probablemente indigne a los líderes palestinos, la administración de Estados Unidos anunció que un banco multinacional de desarrollo administraría el dinero como forma de garantizar una mejor gobernabilidad y prevenir la corrupción.

Una alta responsable palestina, Hanan Ashraui, rechazó la propuesta y declaró que Washington debería ocuparse antes del los problemas que afronta su pueblo.

FUTURO PLAN POLÍTICO

Luego de más dos años de trabajo en este plan, Kushner presentó un marco de trabajo muy detallado, en el que llega a elogiar los helados de Ramala en una sección dedicada a la promoción del turismo.

Sin embargo, no está claro aún quién se hará cargo de la cuenta que viene adjunta al “De la paz a la prosperidad” y si los árabes del Golfo -que progresivamente han encontrado una causa común con Israel por su rivalidad compartida con Irán- estarán dispuestos a contribuir con dinero antes de lograr un acuerdo político.

Jason Greenblatt, consejero de Trump que trabajó en el texto junto con Kushner, dijo que la parte política podría estar definida en noviembre.

Los líderes palestinos desconfían profundamente de Kushner, quien tiene lazos de amistad familiar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente estadounidense, que ha tomado una serie de decisiones que se consideran hitos para apoyar a Israel, entre estas el reconocimiento de la disputada ciudad de Jerusalén como capital del Estado judío.

Funcionarios estadounidenses han dado a entender que este plan de paz no menciona la creación de un estado palestino independiente, un viejo e intenso anhelo diplomático de Estados Unidos.

El movimiento palestino islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, se ha manifestado enfáticamente en contra del encuentro en Baréin.