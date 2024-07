EU recibió información sobre complot iraní para asesinar a Trump: CNN

Washington, D.C.- Estados Unidos recibió información de inteligencia de una persona en las últimas semanas sobre un complot iraní para intentar asesinar al expresidente Donald Trump, afirmó el martes la cadena CNN, citando a fuentes informadas sobre el asunto.

CNN informó que no había indicios de que el autor del atentado fallido contra Trump el sábado estuviera relacionado con el complot.

El Servicio Secreto de Estados Unidos y la campaña de Trump fueron informados del complot antes del mitin electoral del sábado, publicó un reportero de CNN en la red social X, citando a un funcionario de seguridad nacional del Gobierno.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo a la cadena que la agencia recientemente "agregó recursos y capacidades de protección al equipo de seguridad del expresidente".

Este martes, CNN y otros medios estadounidense dieron a conocer un video donde varios asistentes al mitin en el que intentaron asesinar al candidato republicano a la Casa Blanca, vieron al tirador y avisaron a las autoridades casi dos minutos antes de que disparara.

En el video se puede ver cómo el tirador, más tarde identificado como Thomas Matthew Crook, de 20 años, avanza a rastras por el tejado desde el que instantes más tarde disparó a Trump hiriéndolo en la oreja.

Thomas Matthew Crooks was videotaped climbing up to the roof by onlookers while police did nothing ignored it pic.twitter.com/MHKrLxqBSY — freedom (@freedom1238976) July 15, 2024

Varios de los asistentes que se percatan de su sospechosa actitud, comenzaron a gritar: "agente, agente" y "está en el tejado", avisando a las autoridades. Se puede ver al menos a un policía mirando hacia el tejado

Desde que los asistentes se percataron de su presencia hasta que Crook disparó pasaron al menos 1 minuto y 57 segundos, según la cadena CNN, mientras que The Washington Post detalló que desde que avisaron a la policía pasó 1 minuto y 26 segundos.

Casi 72 horas después del atentado contra Trump, persisten las preguntas sobre qué motivó el intento de asesinato y también cómo fue posible que un joven de 20 años pudiera subirse a un tejado y disparar antes de ser abatido por los agentes del Servicio Secreto.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, admitió este lunes que hubo un fallo en el dispositivo de seguridad alrededor de Trump, cuya responsabilidad recae en su departamento.

El gobierno estadounidense anunció que hará una investigación independiente sobre los fallos y también que reforzó el dispositivo de seguridad de Trump y dotó de agentes del Servicio Secreto al candidato independiente Robert Kennedy Jr.

|| Con información de EFE ||