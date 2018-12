EU retirará sus tropas de toda Siria; derrotamos al EI, dice Trump

Estados Unidos va a retirar completamente sus tropas de toda Siria, indicó a la AFP este miércoles un funcionario estadounidense, después de que el presidente Donald Trump dijera que el grupo yihadista Estado Islámico había sido derrotado en ese país.

Te recomendamos: México y Afganistán lideran lista de periodistas asesinados en 2018

"Retiro total", dijo un funcionario que habló bajo anonimato y que especificó que la decisión se tomó ayer y que será ejecutada "lo más rápido posible".

Derrotamos al Estado Islámico: Donald Trump

En su cuenta de Twiiter el mandatario estadounidenses proclamó la victoria sobre ISIS

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de diciembre de 2018

Funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato no revelaron detalles sobre las deliberaciones, incluido quién estuvo involucrado. No estaba claro qué tan pronto se podría anunciar una decisión.

El Pentágono y la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

Estados Unidos todavía tiene cerca de dos mil soldados en Siria, muchos de los cuales trabajan en estrecha colaboración con una alianza de milicias kurdas y árabes conocida como las Fuerzas Democráticas de Siria.

Un retiro completo de las tropas estadounidenses de Siria aún dejaría una presencia militar importante en la región, incluidos unos cinco mil 200 soldados en Irak.