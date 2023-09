EU vs Google: minuto a minuto del juicio contra el gigante del internet por monopolio

La defensa de Google es sencilla: argumenta que su abrumadora cuota de mercado no se debe a que haya infringido la ley, sino a que es un motor de búsqueda rápido y eficaz, además de gratuito.

Los abogados de Google argumentarán que los consumidores pueden eliminar la aplicación de Google de sus dispositivos o simplemente escribir Bing de Microsoft, Yahoo o DuckDuckGo en un navegador para utilizar un motor de búsqueda alternativo.

La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM.