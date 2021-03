Europa, a la vanguardia en materia laboral

Uber anunció este martes que a partir del miércoles 17 de marzo sus conductores en Reino Unido pasarán a ser clasificados como trabajadores, en lugar de su actual condición de autónomos, en cumplimiento con un fallo del Tribunal Supremo de ese país del pasado febrero.

La empresa estadounidense de transporte realizó el anuncio en un documento público entregado a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y detalló que con esta nueva clasificación les deberá pagar el salario mínimo, así como las vacaciones y una contribución a la pensión en caso de que tengan derecho a ello.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Uber siempre se ha resistido a llevar a cabo este tipo de clasificaciones y por ello ha acabado ante los tribunales en varias partes del mundo, pero esta es la primera vez que se ve forzada a aceptar la derrota en uno de sus principales mercados.

La firma matizó que la clasificación es como "trabajadores" y no como "empleados", una distinción de la legislación laboral británica que implica que, por ejemplo, los conductores seguirán siendo tratados como autónomos en materia fiscal.

La empresa con sede en San Francisco (California, EE.UU.) explicó que el 99 por ciento de sus conductores en Reino Unido ya cobran más del salario mínimo en la actualidad, por lo que no espera que la nueva clasificación vaya a tener un impacto sustancial en sus cuentas.

La nueva clasificación afectará a un total de 70.000 conductores que Uber tiene en Reino Unido, pero no a aquellos que solo trabajen para el sistema de entrega de comidas a domicilio Uber Eats.

La decisión sigue siendo susceptible de polémica, puesto que la empresa indicó que empezará a pagar el salario mínimo a partir del momento en que un conductor acepte llevar a cabo un trayecto, en lugar de empezar a partir del momento mismo en que se activa la aplicación como piden los activistas.

AFP

El veredicto fue muy celebrado por los defensores de los derechos de los trabajadores y podría marcar tendencia en otras partes del mundo donde la empresa mantiene abiertos conflictos laborales de esta misma naturaleza.

Repartidores a domicilio en España serán considerados asalariados

La semana pasada, AFP informó lo que fue considerado una primicia en Europa: los repartidores a domicilio españoles de aplicaciones como Deliveroo o Ubereats serán considerados asalariados tras un acuerdo laboral entre gobierno, sindicatos y patronal que convierte a España en pionera en Europa en la protección social de este colectivo.

"Son ya trabajadores asalariados y van a gozar de todas las protecciones", anunció en una rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, congratulándose de que España sea "el primer país de la Unión Europea que legisla sobre esta materia".

El acuerdo "reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital", indica en un comunicado el ministerio de Trabajo.

Un sector en peligro

En un comunicado conjunto, las plataformas Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats criticaron la "obligación de revelar los algoritmos" y "la laboralización forzosa propuesta por el gobierno (...), poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones de euros ( USD 838 millones) al PIB nacional ".

AFP

"La ventaja principal de estar contratado (...) debe ser la estabilidad", que "a lo largo de una semana siempre vas a tener unas horas" de trabajo garantizadas, declaró a la AFP Cristóbal Ospina, un repartidor de 26 años que trabaja para la plataforma española Mensos.

Pero otros como Cristian Ausin, de 24 años, temen perder su flexibilidad. "Tengo un trastorno" de salud y "si me da una crisis, con estas aplicaciones, pues me desconecto y ya está, no doy explicaciones a nadie. Con un contrato (...), tengo que pedir baja", explica.

El colectivo de repartidores Riders por Derechos celebró no obstante la reforma, aunque lamentó que "ha sido enfocada únicamente en los 'riders'".

En febrero pasado, La Justicia italiana ha obligado hoy a las plataformas de entrega a domicilio Glovo, JustEat y Deliveroo y Uber Eats a que regularicen como asalariados a 60.000 repartidores -los…

California votó en 2019 una ley única en Estados Unidos ordenando a este tipo de empresas a considerar a sus trabajadores como asalariados y otorgarles la protección social adecuada, pero el pasado fue rechazada en un referéndum popular.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Celebridades

Mundo