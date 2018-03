Europa y EU exigen explicaciones a Mark Zuckerberg por manipulación electoral en Facebook

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se enfrentó el lunes a exigencias de legisladores europeos y estadounidenses para que explique cómo la consultora Cambridge Analytica, que trabajó en la campaña del presidente Donald Trump, obtuvo acceso a los datos de 50 millones de usuarios de la red social.



Las acciones de Facebook bajaban más de 7 por ciento, borrando cerca de 40 mil millones de dólares de su valor en el mercado, porque a los inversores les preocupaba que se impulse nueva legislación que perjudique el rentable negocio de publicidad de la compañía.

El escrutinio presenta una nueva amenaza para la reputación de Facebook, que ya está siendo atacada por el uso que hizo Rusia de herramientas de la red social para influir en los votantes estadounidenses con "noticias falsas", antes y después de las elecciones estadounidenses de 2016.

The New York Times y el periódico The British Observer informaron el sábado que la firma de análisis político Cambridge Analytica había recolectado datos privados de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar la campaña de las elecciones presidenciales de Trump en 2016.

Facebook informó el lunes que contrató a la firma forense digital Stroz Friedberg para llevar a cabo una auditoría amplia a Cambridge Analytica, que aceptó otorgar acceso completo a sus servidores y sistemas.

Cambridge Analytica dijo que niega enérgicamente las afirmaciones, según una declaración en su sitio web.

El jefe del Parlamento Europeo dijo el lunes que los legisladores investigarán si existió un uso indebido de datos y calificaron las acusaciones como una violación inaceptable de los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Facebook ya se enfrentaba el sábado a nuevos llamado para una regulación del Congreso de los Estados Unidos y preguntas sobre el resguardo de los datos personales, después de los informes de New York Times y The Observer de Londres del fin de semana.

El senador republicano John Kennedy se unió a su colega demócrata Amy Klobuchar para pedir que el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique ante el Congreso sobre el uso de datos.