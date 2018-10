Evacuan avión en aeropuerto de Miami con destino a CDMX

El vuelo 257 de American Airlines con destino a Ciudad de México fue evacuado por un incidente de seguridad, informó el aAeropuerto de Miami.

"Los policías rodearon nuestro avión y todos han sido enviados a una sección en cuarentena del aeropuerto. Perros detectores de drogas y bombas están trabajando en el avión. ¿Qué está pasando?", escribió uno de los pasajeros del vuelo en su cuenta de Twitter.

Tense moments at @iflymia Cops surrounded our plane and everyone has been deplaned to a quarantined section of the airport. Drug/bomb sniffing dogs working the plane. What’s going on @AmericanAir ? @CNN pic.twitter.com/mp2CCxirYQ — Juha Mikkola (@JMikkola) 25 de octubre de 2018

Representantes de American Airlines han reportado que la Policía local está investigando una "amenaza no creíble" y se espera que la situación se resuelva pronto.







