Evacuan sede de Netflix en Hollywood por reporte de tirador activo

Este jueves evacuaron la sede de Netflix en Hollywood, Estados Unidos, tras recibir el reporte de un tirado activo.

Posteriormente autoridades informaron que un sujeto sospechoso había sido detenido.

At #netflix. On lockdown. Foer Netflix employee threatening to shoot. pic.twitter.com/0vaVMKLcYb — Sarah Faubion/Smith (@faubs) 15 de febrero de 2019

A través de redes sociales, el actor y guionista estadounidense, David Hayter, indicó que las instalaciones estaban cerradas debido a que hay un tirador activo.

Currently locked down in our offices at #Netflix, due to an active shooter.



Hopefully, this won’t impact some idiot’s gun rights.#BoyIMissCanada — David Hayter (@DavidBHayter) 15 de febrero de 2019

Después de la evacuación en el edificio donde se encuentran las oficinas centrales de la plataforma de streaming, el Departamento de Policía de la ciudad de Los Ángeles confirmó al sitio Varietyque un sospechoso se encuentra detenido bajo custodia fuera del sitio y que no llevaba armas.





Tuit balacera netflix