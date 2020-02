Evacúan calles de Soho en Londres por una bomba de la Segunda Guerra Mundial

La Policía Metropolitana de Londres ha evacuado este lunes edificios y acordonado varias calles de la zona del Soho de la capital británica tras el hallazgo de lo que se sospecha que es un artefacto sin explotar de la Segunda Guerra Mundial.

Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada en torno a las 13:50 horas Hora media de Greenwich, después de que el objeto fuera detectado en unas obras en la calle Dean Street. Soho is be evacuated apparently a ww2 bomb not exploded was found @EveningStandard @itvnews @BBCNews @999London pic.twitter.com/ufCnIkIxNp — Billy Whiteford (@BillyWhiteford) February 3, 2020

Las personas que se encontraban en el Hotel Soho, el teatro Soho Theatre y el exclusivo Groucho Club, entre otros establecimientos, han sido desalojadas, según han informado medios británicos.

El cordón policial se ha establecido entre Oxford Street, Charing Cross Road y Shaftesbury Avenue, ha detallado la policía británica.

Según datos del Ministerio de Defensa británico divulgados en 2018, las autoridades lidiaron con cerca de 450 bombas de la Segunda Guerra Mundial desde 2010, unos 60 artefactos por año.