Explosión en panadería de París deja 3 muertos, entre ellos, una española

Bomberos arribaron a la zona

Un grupo de bomberos intervenía en ese momento por una fuga de gas registrada en una popular panadería de la calle Trévise, que hoy estaba cerrada.



El estallido, similar en su proporción al de una bomba de fuerte onda expansiva, causó un incendio que tardó horas en ser sofocado.



En ese momento, además de los bomberos, había turistas en la calle o desayunando en alguno de los hoteles que abundan en esa zona, que vieron cómo los cristales se rompían e incluso, en algunos sitios, el techo se venía abajo.



Dos bomberos perdieron la vida, además de una turista española, según informaron a Efe fuentes diplomáticas, que agregaron que otros dos españoles resultaron heridos, una mujer leve, y un hombre cuyo estado no reviste, de momento, gravedad.

Al menos 47 resultaron heridos

Diez personas ingresaron en estado de "urgencia absoluta" en hospitales de París, y otras 37 resultaron heridas leves.



Otro bombero permaneció dos horas sepultado bajo los escombros hasta que los equipos de rescate lograron extraerlo y trasladarlo, en estado grave, a un centro sanitario.



La magnitud del suceso obligó a evacuar a algunos de los damnificados en helicópteros de la protección civil, que aterrizaron en la cercana plaza de la Ópera para poder evacuarlos.



Pedro Gonçalves, trabajador de un hotel cercano y que sufrió cortes superficiales en la cabeza, relató a Efe el pánico desatado tras la explosión y cómo ayudó a sacar a algunos de los heridos a la calle para que fuesen atendidos.

Foto: EFE

Viven para contarlo....

"Sentí una gran presión sobre mi, como si alguien me empujara. No entendía nada, pero no perdí la conciencia. Estaba todo lleno de polvo y cascotes del techo, así que salí corriendo, pero luego volví a entrar para ayudar a los clientes heridos", dijo.



Gonçalves explicó que consiguió sacar a un hombre herido en la cabeza que estaba inconsciente y a otros clientes del hotel, entre gritos y escenas de pánico.



Las fachadas de la calle quedaron calcinadas y sin cristales, con varios vehículos volcados por la onda expansiva.

Algunos edificios podrían derrumbarse

Un portavoz de los bomberos, Eric Moulin, advirtió de que "algunos edificios están realmente deteriorados y podrían derrumbarse en cualquier momento".



Los temores se centran sobre todo en el edificio de la panadería y los dos inmuebles anexos, cuya estabilidad ahora no mismo no puede ser asegurada por los técnicos.



Todo esto obligó a las fuerzas de seguridad a evacuar a vecinos y clientes de los hoteles, acogidos en diferentes establecimientos y en la Alcaldía del distrito IX de París, que daba cobijo a primera hora de la tarde a más de 150 personas.



Los servicios de socorro han detectado varias bolsas de gas en varios pisos del edificio que registró la explosión y ahora tratan de verificar que los inmuebles cercanos no presentan ningún riegos para que los vecinos y los clientes de los hoteles puedan volver a sus alojamientos.



Más de 200 bomberos y de un centenar de policías fueron movilizados para responder a la explosión, que obligó al corte de varias calles muy frecuentadas por los turistas, ya que en ellas se hallan lugares icónicos de París como el Museo de Cera o el teatro de variedades Folies Bergère.