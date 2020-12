Residentes de la ciudad de Belle en Virginia Occidental, Estados Unidos, tuvieron que buscar refugio en los edificios más cercanos tras reportarse una explosión en la planta química de Chemours.

Las causas del incidente que ocurrió al rededor de las 10:00 pm ( hora local) no han sido aclaradas. Al igual que tampoco se ha confirmado si en la explosión estuvieron involucrados químicos volátiles.