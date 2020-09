Una poderosa explosión sacudió el martes un edificio del movimiento chiita armado Hezbolá en los alrededores de una aldea del sur de Líbano.

Una fuente cercana al partido pro-iraní aseguró a la AFP que se trató de un "accidente".

Un habitante de la aldea de Ain Qana mencionó que la explosión, que provocó una espesa humareda negra, afectó a una casa que era un "sitio de Hezbolá", y que la zona había sido acordonada por miembros del movimiento armado.

