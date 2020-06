Expolicía involucrado en muerte de George Floyd recibe libertad bajo fianza

Thomas Lane, uno de los expolicías involucrados en la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota fue liberado de la prisión del Condado de Hennepin este miércoles después de pagara una fianza.

Según medios estadounidense como CBSN Minnesota y Law & Crime, indica que Lane fue liberado a las 16:00 hora local y su fianza rondaría el millón de dólares.

De acuerdo con la defensa de Lane, el exoficial intentó revivir a Floyd con la técnica de Reanimación Cardio Pulmonar cuando se encontraba en la ambulancia.

El sitio Law & Crime dijo que la condiciones para que Lane saliera de prisión fue no acercarse a la familia de la víctima (George Floyd), no poseer armas de fuego, no trabajar en el sector de seguridad y dejar su permiso de portación de armas.

Lane fue acusado de ayudar e incitar el homicidio en segundo grado. Él y Alexander Kueng fueron los oficiales quienes ayudaron a contener a George Floyd sobre el piso.

Mundo Todo listo para el entierro de George Floyd, símbolo de la lucha antirracismo

Hermano de George Floyd sacude conciencia del Congreso de EU

"Paren este dolor", suplicó este miércoles el hermano del afroamericano George Floyd. Su testimonio a favor de una reforma policial sacudió la conciencia del Congreso de EU., aunque algunas voces conservadoras recurrieron al fantasma del miedo y aseguraron que cualquier cambio traerá más crimen.



"Estoy cansado. Estoy cansado del dolor que siento, del dolor de ver a alguien así, cuando ves que tu hermano mayor al que has admirado toda tu vida, cuando le ves muriendo mientras suplica por su madre. Estoy aquí para pedirles que hagan que pare. Paren el dolor", dijo Philonise Floyd ante un comité de la Cámara Baja.

Foto: AFP

El hermano menor de George Floyd describió a su hermano como "un gigante amable" con "un temperamento tranquilo" que, incluso, mientras "suplicaba por su vida", seguía llamando "señor" al policía blanco que durante nueve minutos apretó la rodilla contra su cuello.

Con la voz cargada de emoción y, en ocasiones, a punto de romper en lágrimas, Philonise Floyd defendió que su hermano "no merecía morir por veinte dólares", en referencia al supuesto billete falso de ese valor que el fallecido usó en una tienda y que provocó su detención.



"Les pregunto, ¿es eso lo que vale la vida de un hombre negro? ¿Veinte dólares? Estamos en 2020. Ya basta", clamó Philonise Floyd.