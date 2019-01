Expresidentes de AL se rebelan al Papa

CIUDAD DEL VATICANO. La iniciativa no tiene precedentes. Veinte exjefes de Estado latinoamericanos enviaron una carta de protesta al papa Francisco, criticándolo por su llamado del día de Navidad sobre las situaciones en Venezuela y Nicaragua, pronunciado durante su discurso “urbi et orbi”, en el cual invitaba a la concordia a las partes en conflicto, exhortándolas a trabajar por el bien del país y en particular en favor de los sectores mas débiles de la población.

Según escribe el diario romano IlMessaggero, los firmatarios de la inusitada misiva enviada a Francisco por iniciativa de “IDEA” (Iniciativa Democrática de España y Américas), formulado de esa manera, el llamado papal corre el riesgo de dar una visión política más bien aproximativa de la gravedad de la situación general.

“De esta manera no se evidencia absolutamente el hecho de que los venezolanos son víctimas de una opresión de una narcodictadura militarizada, que no se crea ningún escrúpulo para conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”.

Los 20 expresidentes señalan a Bergoglio que conocen sus preocupaciones de frente al sufrimiento de venezolanos y nicaraguenses. “Los primeros son victimas de la opresión y los segundos de una ola de represión que ha causado 300 muertos y dos mil 500 heridos”.

Foto: Reuters

Por lo tanto, “estructurado de esa manera, el llamado del pontífice argentino corre el riesgo de ser interpretado como “un pedido a los pueblos oprimidos a ponerse de acuerdo con sus verdugos”, en particular en Venezuela, donde “hay un gobierno que ha causado tres millones de refugiados” y donde la perspectiva, para 2019, es de llegar a cinco millones 400 mil” personas que escapan del país, según datos de las Naciones Unidas.

Entre los signatarios aparecen Felipe Calderon y Vicente Fox (México), Enrique Bolaños (Nicaragua), Andrés Pastrana y Alvaro Uribe (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y otros 14 exmandatarios.

