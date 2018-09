Facebook revela que otras 50 millones de cuentas fueron hackeadas

Facebook reveló hoy haber sufrido un ataque por parte de piratas informáticos que afecta a 50 millones de cuentas, de las que los hackers podrían haber obtenido información privada y acceder a ellas como si fuesen los usuarios.

En un comunicado, el gigante de las redes sociales dijo que sus ingenieros encontraron el "problema de seguridad" el pasado martes, y que la compañía está tratando el asunto de forma "extremadamente seria", aunque la investigación está aún en su fase inicial.

Hackers afectaron código en el modo "ver como"

Según Facebook, los piratas informáticos explotaron una "vulnerabilidad" en el código de la plataforma que afectó al modo "Ver como", una habilidad que permite a los usuarios ver su perfil como si fuesen otra gente.

Esto les permitió apoderarse de información, que podría haber sido usada por terceros, para conectarse a las cuentas de los internautas afectados, aunque la empresa todavía no sabe si eso es algo que los hackers llegaron a hacer.

"Nos estamos tomando el asunto de forma extremadamente seria y queríamos avisar a todo el mundo de lo ocurrido y de las acciones inmediatas que hemos tomado para proteger la seguridad de las personas", explicó en una rueda de prensa telefónica el presidente y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Desconexión inmediata de cuentas

Entre las medidas adoptadas por la compañía para responder al ataque, se procedió a la desconexión inmediata de todas aquellas cuentas afectadas que tenían activada la opción de conectarse a Facebook sin necesidad de introducir el nombre de usuario y la contraseña.

Es decir, que aquellos usuarios que solían acceder a la red social directamente desde su aplicación para móviles o desde el ordenador y que conservaban sus claves de acceso guardadas directamente en la red deberán introducirlas de forma manual si quieren volver a conectarse.

If you've been logged out of your account and asked to sign back in, it’s because we've discovered a security issue and are taking immediate action to protect people on Facebook. Learn more https://t.co/XLcHGYFBu2 — Facebook (@facebook) 28 de septiembre de 2018

Se acaba la confianza de usuarios de la red

Se trata de un nuevo revés para la mayor red social del mundo y sus más de 2 mil millones de usuarios. Al conocerse la noticia, su acción bajó en la Bolsa, cediendo un poco más del 3,3%.

La confianza de los usuarios de la red está siendo puesta a prueba desde hace meses por varios escándalos, y Facebook está experimentando la peor crisis de su joven historia.

BREAKING: Facebook admits security breach affected 50million accounts – attackers stole Facebook access tokens that they "could then use to take over people's accounts" pic.twitter.com/KCWSkzbk2G — Sean Keach (@SeanKeach) 28 de septiembre de 2018

Facebook, criticado manipulación política

La red, creada en 2004, ha sido criticada por haber servido como plataforma para la manipulación política, especialmente durante la campaña presidencial estadounidense en 2016, o por dejar que se filtraran inadvertidamente los datos de decenas de millones de usuarios a la firma británica Cambridge Analytica.

A pesar de las repetidas disculpas de su máximo directivo, incluso frente al Congreso de Estados Unidos, donde se vio obligado a comparecer, la imagen de Facebook se ha visto duramente empañada.

O lo que es incluso peor: mientras que los escándalos durante mucho tiempo no lograron minar sus finanzas, el gigante sufrió un golpe repentino en el mercado de valores en julio tras anunciar una facturación trimestral y una cantidad de usuarios inferior a las expectativas del mercado.