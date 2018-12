Facebook, Twitter y Google favorece a demócratas: Donald Trump

Esta mañana, el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter aseguró que Facebook, Twitter y Google muestran parcialidad a favor de sus adversarios demócratas.

Facebook, Twitter y Google son tan favorables a los demócratas, ¡es ridículo!

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Hace apenas unos meses, el mandatario de Estados Unidos acusó a Google de tocar el algoritmo de búsqueda para favorecer a la prensa que critica su gobierno

Google manipula las noticias para que sólo aparezcan las malas, sobre todo las fake news de la CNN. Google está suprimiendo las voces de los conservadores y ocultando las buenas noticias. Controlan lo que podemos y no podemos ver. Es una situación muy seria y hay que encargarse de ella”





Recientemente en Washington, Pichai sostuvo una reunión con otros líderes tecnológicos en la Casa Blanca para hablar de 5G, donde además tuvo que pasar por el estrado para contestar a las preguntas de los parlamentarios estadounidense que forman parte del Comité de Justicia.

Con información de AFP