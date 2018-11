Falsa alarma reporte de tiroteo en centro médico de EU

Autoridades reportaron que la alarma de un tiroteo en el Centro Médico Nacional Militar ‘Walter Reed’ ubicado en Bethesda, Maryland a las afueras de Washington D.C. se trató de una falsa alarma.

Security responded and cleared the building, finding no indication of an active shooter.



After investigating the call and the origin, NSA Bethesda has determined that this was a false alarm and not part of a scheduled drill as has been reported.



2/2 — NSABethesda (@nsabethesda) 27 de noviembre de 2018

No se encontraron indicios del sujeto armado que supuestamente abrió fuego en el Centro Médico, más grande de tipo militar de Estados Unidos.

A través de Twitter la Policía del Condado de Montgomery había reportado dicha situación.

MCP has been called to assist with the report of a possible active shooter at the Walter Reed Nat Mil Med Ctr located at 8901 Rockville Pike. More information will be released as it is confirmed. Call received to assist - 2:23 pm. — Montgomery Co Police (@mcpnews) 27 de noviembre de 2018 1415, 27NOV18: There is a report of an active shooter in the Bldg. 19 basement. If you are on the installation, go to the nearest available vehicle, structure, or building that provides a measure of protection and lockdown. If you are not on the installation, stay away. — NSABethesda (@nsabethesda) 27 de noviembre de 2018

De acuerdo con los elementos policiacos, no se encontraron informes de lesionados o muertos.