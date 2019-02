Familiar de El Chapo será deportado a España

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en sus siglas en inglés) informó que el hombre arrestado en la corte federal en Nueva York, donde se lleva a cabo el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán Loera, fue identificado como Reny Rivera Martínez, ciudadano español quien será deportado.



De acuerdo con ICE, Rivera Martínez tiene expediente criminal en el país y en abril del 2006 un juez federal emitió una orden de deportación en su contra.



El consulado español indicó que hasta el momento no se les ha contactado en relación a ese ciudadano español. Martínez Rivera no aparece en el registro del consulado, de acuerdo con su oficina de comunicaciones.



Rivera Martínez acudió el jueves a la corte federal en Brooklyn, donde delibera el jurado del caso por narcotráfico contra Guzmán Loera, que no estaba en ese momento en la sala, alegando en primera instancia a la prensa que era familiar del Chapo, y luego dijo a otros que su familia era cercana al acusado



El individuo tuvo un percance con un oficial de seguridad de la corte por sentarse en un banco asignado a la defensa del supuesto capo del cártel de Sinaloa, tras lo cual fue enviado a otra sala del tribunal, donde se sigue el proceso por circuito cerrado.



Poco después, varios alguaciles entraron y le pidieron abandonar el lugar, le arrestaron, esposaron y trasladaron a otro lugar al descubrir que había una orden judicial en su contra.



ICE envió un comunicado en el que confirma que Rivera Martínez está bajo su custodia y que tiene "un amplio historial criminal con múltiples condenas por delitos graves" que no especifica.



De acuerdo con el canal 11 de Nueva York, que cita una fuente del caso, Rivera Martínez tiene expediente por falsificación, hurto menor y acoso agravado.



Indica además el comunicado de la agencia de inmigración que fue arrestado por autoridades locales el 6 de diciembre del 2018 por cargos criminales y dejado en libertad dos días más tarde, a pesar de que había una orden de Inmigración para su arresto.