Familias con un pasado nazi revelan estremecedores secretos

La escena puede resultar familiar para muchos: una familia se reúne alrededor de una mesa tras la muerte de un pariente para intercambiar recuerdos. Salvo que aquí revelan un secreto estremecedor: un pasado nazi.

Para Ulrich Gantz, esa jornada de 2002 que siguió al fallecimiento de su padre estará marcada para siempre por un dolor excepcional, pues sobre la mesa había dos bolsas con documentos que revelaban que su padre había pertenecido durante la guerra a los Einsatzgruppen, los comandos de la muerte del régimen nazi.

#WeRemember the #Nazis also targeted the Jews of North Africa & the Middle East @JIMENA_Voice pic.twitter.com/RWDLO0SrMX — The Mizrahi Project (@Mizrahi_Project) January 27, 2019

Él le había pedido en varias ocasiones a su padre, Helmut, que le contara su experiencia durante esos complicados años, pero este siempre se protegía tras un muro de silencio.

"Todas las respuestas que esperas de tu padre están ahí": Ulrich Gantz aún recuerda las palabras de la segunda esposa de su padre cuando le entregó los documentos que daban muestra de la participación de Helmut, junto a su unidad, en la ejecución de decenas de miles de personas en Bielorrusia a comienzos de los años 1940.

Ulrich, hoy septuagenario, no puede ocultar su emoción cuando habla de ese día, durante un encuentro en un museo de Lausana con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto, el 27 de enero.

30s Berlin had more gay bars than modern London.



This came to a brutal end when the Nazis took power.



Over 50k gay men were held in concentration camps. Around 9,000 were murdered.



After liberation gay men were rearrested and imprisoned#HolocaustMemorialDay #NeverAgain pic.twitter.com/Acv4obHOQD — Scott Cuthbertson (@ScotCuthbertson) January 27, 2019 #WeRemember

During these days the entire world remembers the victims of the #Holocaust. On January 27, 1945 #Soviet soldiers freed the prisoners of #Auschwitz. By decision of the #UN this day has become an eternal reminder of the atrocities committed by the Nazis. #WW2 #WWII pic.twitter.com/k1R5gUawUx — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) January 27, 2019

Frente a un público compuesto principalmente por estudiantes de secundaria, a Ulrich Gantz se le une en el escenario Barbara Brix, cuyo padre también sirvió en los Einsatzgruppen, fundamentales en la "Solución Final", el plan de los nazis para exterminar a los judíos.

En el encuentro, organizado por la asociación suiza CICAD (Coordinación Intercomunitaria contra el Antisemitismo y la Difamación), participan también hijos de resistentes franceses asesinados por los nazis, como Jean-Michel Gaussot e Yvonne Cossu.

De héroe a villano

Sus testimonios forman parte de un amplio esfuerzo destinado a combatir la propaganda revisionista y "ciertas ideologías nefastas y nauseabundas" que permiten que perdure la negación de Holocausto, declaró a la AFP Johanne Gurfinkiel, secretario general de la CICAD.

Actualmente hay propagandistas del negacionismo que se esfuerzan por recordar que esta historia no existe, que las cámaras de gas son una invención

"Eso quiere decir que esta cuestión sigue estando de actualidad, que es necesario recordar los hechos históricos".

Prisoners in the barracks after the liberation of Auschwitz on January 27th 1945 vs nazis parading in Helsinki on Finnish Independence Day in 2018. pic.twitter.com/yVTwf8dXXn — Antti Holma (@anttiholma) January 27, 2019 My grandmother and her brothers #TornFromHome at the age of 13, never to see their parents again - who were murdered by the Nazis #NeverForget #HMD2019 pic.twitter.com/1j1KYD0Y7l — Emily (@emilytbernstein) January 27, 2019

Para Ulrich Gantz, la carga emocional generada por el relato del pasado nazi de su padre no fue el único obstáculo que tuvo que superar antes de aceptar participar en este encuentro.

También tuvo que romper la promesa hecha a su hermano de no revelar nunca en público las acusaciones contra su padre.

Su hermano incluso quería quemar los documentos que vinculaban a su padre con las ejecuciones.

"Es una pregunta que me planteo y que creo que todo el mundo aquí debe enfrentar: '¿Cuándo debo decir no? ¿Dónde está la línea roja? ¿Cuándo debo decir no y qué necesito para poder decirlo?'".

Tras la guerra, los fiscales reconocieron que no disponían de suficientes pruebas para condenar a Helmut Gantz, según su hijo y la CICAD.

Barbara Brix imaginaba que su padre empleaba sus competencias de médico durante la guerra para cuidar a los heridos, hasta que descubrió la verdad.

Nunca olvidemos que 9.300 españoles fueron deportados por orden del dictador genocida franquista a campos de concentración nazis. 5.500 fueron exterminados.#HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/qONX7PPgSg — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) January 27, 2019 Ver esta publicación en Instagram "Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão!" ___________ Frase encontrada na cela de uma vítima do Holocausto. ___________ Curta, comente e compartilhe! ___________ Siga: @osceticos Siga: @mundoateuoficial Siga: @xsciencestore Siga: @ateu.dispor.reserva Siga: @ateuzz Siga: @ateismos Siga: @republica_ateista Siga: @ateucomorgulho Siga: @natrincheirasemdeus Siga: @ateu.dispor.oficial Siga: @umadosedeateismo Siga: @eradarazao_ Siga: @ateus.evolution Siga: @subversaocosmica ___________ #UmaDoseDeAteismo #Ateismo #Ateu #Atheism #Atheist #Ateista #Cético #Ceticismo #Religiao #Space #Deus #Deuses #God #Religiao #AdolfHitler #Holocausto #Nazismo #Holocaust #Tortura #Nazism #Torture #Germany #Alemanha Una publicación compartida por Uma Dose De Ateísmo (@umadosedeateismo) el 15 de Abr de 2018 a las 3:10 PDT





Cuando me enteré de quién era, de que había formado parte de los Einsatzgruppen, me planteé un montón de preguntas a mí misma y hay una que sigo haciéndome: ¿Cómo habría actuado yo?

Hijos de nazis y de sus víctimas comparten valores

Jean-Michel Gaussot nunca conoció a su padre, a quien los nazis internaron en el campo de concentración de Neuengamme, en 1944, muriendo un año después.

Para este exdiplomático, participar en un encuentro como el de Lausana es un esfuerzo menor a nivel emocional, pues acude a contar la historia de un padre heroico, no a desvelar un secreto de familia vergonzoso.

Ver esta publicación en Instagram Holocausto "Amanhã fico triste. Amanhã. Hoje não. Hoje fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo: Amanhã fico triste, hoje não. Para hoje e todos os outros dias!" autor desconhecido Frase encontrada num dormitório de crianças do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Dia Internacional da lembrança do Holocausto - foi há 75 anos Evento: AUSCHWITZ Fotografia de: Tempo Cativo | André Borges Produção: MO - Modus Operandi Actor(es) na foto: ... Organização e Direcção de actores: José Lobato e Isabel Reis Local: Base Naval da Apúlia Parceiro de produção e fotografia: Fokate Parceiro de fotografia: Edgar Tavares Parceiro de Vídeo: Carlos Ruão Assistentes de produção: Cátia do Carmo, Dalila Moreira, Dulce Lopes, Edgar Tavares, João Luís Teixeira, João Pedro Teixeira e Maria Guedes Makeup: Catarina Leigo, Claudia Esteves, Irene Pires, Isabel Soares e Vânia Denise Melo Cabelos: Isabel Faustino Alunos MO: Evento inserido no Curso de Teatro, Cinema, Moda e Fotografia “ACTING MO” — Dezembro de 2015 See more: www.facebook.com/tempocativo #YourShotPhotographer #ShootForGreatness #ig_captures #igersoftheday #igersportugal #shotwithlove #Blackandwhite #Pretoebranco #blackandwhitephoto #blacknwhite_perfection #blackandwhitephotography #bnw_legit #bnw_greatshots #bnw_demand #bnw_worldwide #bnw_captures #bw_addiction #bnw_planet #Canon #canonPhotography #TeamCanon #Holocausto #holocaust #AUSCHWITZ #auschwitzmemorial #holocaustmemorial #holocaustmemorialday Una publicación compartida por Tempo Cativo Photography (@tempocativo) el 27 de Ene de 2019 a las 12:14 PST Ver esta publicación en Instagram Una de las visitas más emotivas y duras que he realizado. 74 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración del Holocausto. Una línea en el suelo indica donde se bajaban los prisioneros antes de ir directamente a la cámara de gas o las barracas donde los alojaban #auschwitz #auschwitzbirkenau #poland #polska #winter #museum #holocausto #holocaust #secondworldwar #war #jewish #travel #travelphoto #blackandwhitephoto #igtravel #traveler #travelphotography #rail #snow #memorial #holocaustmemorialday #history #vagon #dead #holocaustmemorial #1945 Una publicación compartida por S a n d r a A r m o r a (@sarmoto_) el 27 de Ene de 2019 a las 12:12 PST Ver esta publicación en Instagram Esta imagen refleja la barbarie, el dolor y el sinsentido que arrasaron Europa durante el Holocausto nazi. Rindamos el mejor homenaje posible a las víctimas: recordar por siempre sus historias para que no se vuelva a repetir jamás. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #HolocaustMemorialDay #holocausto #nazismo #holocaust #europa #europe #historia #history #instaphoto #instamoment #instahistory #photooftheday #picoftheday #blancoynegro #instalike #blackandwhite #instafollow #guerra #war #fascismo #fascism #enmemoria #inmemoriam #inmemory #homenaje #tribute #memorialday #díaespecial #instaday #specialday Una publicación compartida por Institut Numància Formació (@institutnumancia) el 27 de Ene de 2019 a las 12:04 PST Ver esta publicación en Instagram Reposted from @ricardobanfi - A 74 años de la liberación de Auschwitz⠀ ⠀ El 27 de enero se conmemora el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau por las tropas del Ejército Rojo. Auschwitz es uno de los capítulos más horrorosos de la historia de la humanidad, símbolo del genocidio perpetrado por los nazis.⠀ ⠀ De los seis millones de judíos exterminados por el régimen nazi, más de un millón pasaron por Auschwitz, junto a más de cien mil gitanos, homosexuales, discapacitados y militantes comunistas y socialistas que compartieron el mismo destino.⠀ ⠀ Primo Levi, pensador del Holocausto judío, señalaba que Auschwitz representa la industrialización de la muerte a escalas inéditas, donde la vida humana no significaba nada más que un número grabado sobre el brazo, en espera de las “duchas” de las cámaras de gas tóxico, los hornos crematorios y las fosas comunes. Esa aniquilación planificada contemplaba experimentos genéticos de esterilidad y eugenesia (perfeccionamiento de la especie humana mediante el criterio racista de selección) y hasta se servía de los cadáveres como materia prima para proveer insumos a la industria. Kilómetros de cabello humano fueron compactados para la industria textil. El oro incrustado en las dentaduras fue fundido para las reservas del Reich. Las cenizas fueron recicladas como fertilizantes.⠀ Monopolios como IBM, Daimler Benz, IG Farben, Bayer, BMW, Krupp, Volkswagen, Siemens, etc., se valieron del trabajo esclavo para incrementar sideralmente sus ganancias. La memoria de Auschwitz vive en todos los pueblos oprimidos, y particularmente en la resistencia del pueblo palestino y su legítimo derecho a la autodeterminación nacional.⠀ ⠀ #WeRemember #Holocaust #Holocausto #Auschwitz #CampoDeConcentración #Judíos #Nazis #Hitler #Nacionalsocialismo #Alemania #Bayer #Volkswagen #GuerraMundial #SegundaGuerraMundial #IBM #Genocidio #UnDíaComoHoy #Historia - #regrann Una publicación compartida por Césᴀʀ Sᴀɴᴛᴏs Jʀ. (@cesarsantosjr) el 27 de Ene de 2019 a las 11:57 PST

Está convencido de que reunir a los descendientes de los nazis y a los hijos de sus víctimas contribuye a reforzar la importancia de un relato histórico honesto.

Entre nosotros hay una verdadera cooperación porque resulta que nuestros dos amigos alemanes, hijos de nazis, y nosotros compartimos los mismos valores