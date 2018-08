FBI arresta a congresista republicano Chris Collins por abuso de información

Nueva York.- El congresista republicano por Nueva York Chris Collins, detenido hoy por abuso de información privilegiada, evitó con su delito pérdidas valoradas en más de 750,000 dólares a familia y amigos, y después mintió al FBI, detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



"Collins engañó al mercado y a nuestro sistema judicial de dos formas: le dio información confidencial corporativa a su hijo a costa de los inversores regulares y mintió después a las fuerzas de la ley para ocultarlo", explicó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, en una rueda de prensa.



Collins, conocido por ser el primer miembro del Congreso de EE.UU. en apoyar la candidatura de Donald Trump a la Presidencia, cometió esos crímenes en 2017 cuando, además de legislador, era uno de los miembros de la dirección de Innate Immunotherapeutics y el mayor accionista de la empresa con un 16,8 por ciento de los valores.



El principal negocio de Innate, una compañía de biotecnología australiana, era el de investigar y desarrollar un medicamento llamado MIS416 para tratar la Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva (SPMS, sus siglas en inglés).



En junio de 2017, la empresa completó la fase 2B del ensayo clínico para determinar la eficacia de la droga, la principal inversión de Innate y que tenía el potencial de convertirse en un producto extremadamente rentable, pero finalmente los resultados no fueron satisfactorios.



Al ser miembro de la dirección de Innate, Collins conoció la noticia del fallo de la droga antes de hacerse pública, y sabiendo que este hecho llevaría a una reducción drástica en el valor de la empresa, avisó a su hijo, Cameron Collins, para que este vendiera todos los valores de la compañía que poseía.



Le evitó de este modo pérdidas por valor de 570,000 dólares.



La información privilegiada fue distribuida poco después por Cameron Collins al padre de su prometida, Stephen Zarsky, que con la venta de sus valores de Innate antes de conocerse la mala noticia esquivó daños de 143,000 dólares.



Después, media docena de familiares y amigos más también vendieron sus inversiones en Innate, que al día siguiente, el 24 de junio de 2017, se desplomó y perdió un 92 por ciento de su valor al publicarse el fallo de su principal ensayo clínico.



En total, indicó Berman, Chris Collins, que no pudo vender sus propios valores debido a la legislación actual, evitó pérdidas a familia y amigos por un valor de 768,000 dólares.



Después, al ser interrogado por el FBI tras detectar la agencia criminal los movimientos sospechosos, el congresista "mintió en lugar de decir la verdad", aseveró el fiscal federal neoyorquino.



Collins actuó como si la ley no se le aplicara a él. No importa cuál es el crimen que se cometa ni quién lo cometa, nosotros seguimos comprometidos con la búsqueda de la justicia.



Tanto Collins como su hijo Cameron y Zarsky, el padre de la prometida de este, están acusados de múltiples cargos de fraude de valores, así como un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo por hacer declaraciones falsas.