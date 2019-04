FBI detiene a líder de grupo que capturaba migrantes en frontera de EU

El líder de un grupo que se dedicaba a capturar a migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México fue detenido por el FBI (Buró Federal de Investigaciones).

La oficina del fiscal general de Nuevo México, Hector Balderas, informó en un comunicado publicado en Twitter de la detención de Larry Mitchell Hopkins, "un miembro de un grupo armado de individuos que supuestamente detenía a migrantes en Sunland Park en Nuevo México por ser un delincuente en posesión de un arma".



Balderas calificó en la nota a Hopkins de "malhechor peligroso" y subrayó que "no debería tener armas cerca de menores y familias".



"El arresto de hoy por parte del FBI indica claramente que la aplicación de la ley debería estar en manos de funcionarios entrenados para el cumplimiento de la ley, no de justicieros armados", dijo el fiscal.



La oficina del FBI en Alburquerque, Nuevo México, confirmó en su cuenta de Twitter la detención de Hopkins, también conocido como Johny Horton Jr., de 69 años de edad, en Sunland Park por posesión de armas de fuego y municiones.

Se espera que el arrestado comparezca el lunes ante un tribunal de la localidad de Las Cruces.



Esta semana la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió a la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que se investigaran las "detenciones ilegales" de indocumentados en la frontera sur de este estado hechas por grupos civiles armados.



Por medio de una carta enviada con copia a Balderas, ACLU indicó que el pasado 16 de abril "una organización de milicias fascistas y armadas", conocidos como Patriotas Constitucionales de Estados Unidos, arrestaron en la ciudad de Sunland Park a casi trescientas personas, incluidos menores, que buscaban "seguridad" en el país.



En la misiva ACLU mencionó vídeos difundidos en redes sociales por el integrante del grupo Jim Benvie, que mostraban las capturas hechas por los integrantes de la organización.



El grupo estableció su campamento cerca de la valla fronteriza y Horton, que se ha definido como comandante del grupo, había indicado a medios locales esta semana que Estados Unidos se ha construido sobre tres pilares: "Dios, armas y agallas".

Larry Mitchell Hopkins, also known as Johnny Horton Jr., is expected to have an initial appearance in U.S. District Court in Las Cruces on Monday. The public is reminded that all defendants are considered innocent unless convicted in a court of law. — FBI Albuquerque (@FBIAlbuquerque) April 21, 2019



Horton ha asegurado que portan armas para defensa personal, dado que se viven tiempos de "mucho peligro" en la frontera sur del país y la "bandera estadounidense tiene que seguir volando".



"No queremos Rambos, no queremos a alguien aquí solo para crear un problema, estamos armados para nuestra propia protección", precisó a medios locales.



Dijo que el grupo, que se encuentra asentado en una esquina en la que convergen El Paso y la mexicana Ciudad Juárez, únicamente se encarga de alertar a los agentes de la Patrulla Fronteriza cuando se encuentra con solicitantes de asilo.