FDA niega amenazas de Casa Blanca para aprobar vacuna de Pfizer

El director de la Administración de Alimentos y Medicamientos (FDA, por sus siglas en inglés), Stephen Hahn, dijo que las noticias sobre que la Casa Blanca lo amenazó con su despido si no aprobaba el viernes la vacuna contra Covid-19 de Pfizer son "imprecisas".

Según informó el diario The Washington Post, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, llamó a Hahn para decirle que se buscara otro trabajo si la autorización de la vacuna de Pfizer y BioNTech que se esperaba para el sábado no se producía el viernes, un día después de la reunión del comité de vacunas que consideró que la aprobación podía avanzar.

En una rueda de prensa este sábado, Hahn aseguró que "esa representación es imprecisa", en referencia a la amenaza de despido.

"Trabajamos todo lo rápido que podemos, pero la principal prioridad es mantener la integridad del proceso científico", añadió Hahn, quien alabó el esfuerzo de lo equipos de la FDA que han revisado y revisan las candidatas a vacunas contra Covid-19.

El presidente estadounidense, Donald Trump, usó el viernes Twitter para presionar a Hahn después de la reunión en la que se revisaron los datos de seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer y en las que no hubo divisiones sobre la idoneidad de la aprobación.

"¡Saquen la maldita vacuna YA, Dr. Hahn!", aseguró Trump en un tuit poco antes de que finalmente se confirmara la autorización de emergencia para la candidata de Pfizer y BioNTech.

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

La vacuna de Pfizer comenzará a distribuirse por todo el país en las próximas horas desde centros de manufactura de Pfizer en Michigan y Wisconsin en un proceso logísticamente muy complejo, que requerirá mantener la cadena de frío de la que depende la calidad del suero durante todo el transporte a una temperatura de 70 grados bajo cero.

Todos los 50 estados del país han solicitado recibir parte de las primeras 2.9 millones de dosis que se distribuirán esta primera semana.

Hahn reconoció que pueden existir dudas y preocupaciones sobre la vacuna, pero aseguró que todo el proceso de aprobación se ha hecho de manera transparente y rigurosa.

La aprobación de la vacuna de Pfizer, que ya ha sido autorizada en otros cinco países, se ha conseguido en un tiempo récord: once meses desde la conceptualización a las pruebas clínicas con 44 mil voluntarios, algo que solía requerir años de trabajo.