FDA pide a norteamericanos dejen de usar desparasitante de caballos: no funciona contra Covid

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los estadounidenses sobre las posibles consecuencias del uso de la ivermectina, un antiparasitario recetado para animales, como tratamiento para el covid-19, debido al aumento de información falsa que circula en Internet sobre los beneficios de este medicamento.

La pandemia de Covid-19 puso aprueba no sólo la capacidad de los sistemas de salud a lo largo del mundo, sino la de comunicación de los gobiernos para transmitir información confiable sobre todo lo relacionado con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, la infodemia parece, hasta el momento, una ola imparable.

La ivermectina lleva varios meses dando vueltas en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, como en su momento lo hizo el dióxido de cloro; sin embargo, la autoridad reguladora de medicamentos en Estados Unidos pidió a los estadounidenses frenar el uso de este medicamento como tratamiento para el Covid-19.

La FDA señaló en un documento publicado recientemente que si bien este narcótico puede ser recetado para el tratamiento en humanos de algunos parásitos y afecciones en la piel, no es un medicamento antiviral, por lo que no debe utilizarse para prevenir o tratar el coronavirus.

Sin embargo, hizo hincapié en que si se cuenta con una prescripción para el uso de la ivermectina, ésta se compre de una fuente legítima, para asegurar que la fórmula sea la adecuada para el uso humano, ya que de recurrir a la formulación utilizada en animales podrían presentarse efectos secundarios severos.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Posibles efectos secundarios de la ivermectina

El organismo regulador apuntó que incluso las dosis aprobadas para consumo humano pueden interactuar negativamente con otros medicamentos si se consume sin supervisión médica.

Por otro lado, señaló que el uso prolongado de esta sustancia puede causar una sobredosis, que en el mejor de los casos provoca náuseas, vómito y diarrea, hipotensión (baja presión arterial), así como problemas de equilibrio y desorientación. Sin embargo, también existe la posibilidad de que en casos más graves podría provocar un coma e incluso la muerte.

En última instancia, la FDA resaltó que incluso los compuestos inactivos que se usan en los formulados desarrollados para animales podrían dañar la salud, ya que no existen pruebas de sus efectos en el cuerpo humano.

En algunos lugares de EU los distribuidores han comenzado a pedir que se compruebe la tenencia de animales para la venta de la ivermectina. / Foto: Twitter @RayRedacted

La respuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos se da luego de que en varios puntos de la Unión Americana comenzara a ser difícil encontrar ivermectina para su uso animal, ya que las personas recurrían a ella para prevenir o tratar el Covid-19.

Derivado de esto incluso algunos establecimientos pidieron comprobar la propiedad de un animal para vender estas presentaciones del medicamento.