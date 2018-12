Fed cometería un "nuevo error" si sube tasas de interés: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a la Reserva Federal de no cometer un "nuevo error" subiendo las tasas de interés, un día antes de la decisión de la institución monetaria.



"Espero que la gente de la Fed lea el editorial del Wall Street Journal antes de cometer un nuevo error", tuiteó el presidente. "Sentir el mercado, no tomar decisiones simplemente a partir de cifras sin significado. ¡Buena suerte!", agregó.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018

Por segundo día consecutivo el presidente recurrió a su arma de comunicación preferida: el tuit, para tratar de influenciar al Comité monetario de la Fed, que empieza este martes una reunión de dos días.

Para la inmensa mayoría de los especialistas, no hay duda de que la Fed va a aumentar su tasa directora un cuarto de punto de porcentaje el miércoles.

La Reserva Federal ha asegurado, más o menos, que lo hará y que haría falta un evento extraordinario para poner en juego su credibilidad retractándose.

La presión incesante del inquilino de la Casa Blanca no hace sino fortalecer el Comité: no aumentar las tasas el miércoles sería dar la impresión de que la institución, muy celosa de su independencia, está a sus órdenes.





Trump urge a la Fed a no subir tipos de interés

El presidente estadounidense, Donald Trump, urgió hoy a la Reserva Federal (Fed) a no subir los tipos de interés en su reunión de esta semana dada la fortaleza del dólar y que "virtualmente no hay inflación".

"Es increíble que con un dólar muy fuerte y que virtualmente no hay inflación, que el mundo a nuestro alrededor está estallando, con París en llamas y China en descenso, la Fed esté si quiera considerando otra subida de tipos de interés más", tuiteó Trump.



It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de diciembre de 2018

El mandatario retomó así sus ataques al banco central estadounidense un día antes de que inicie su última reunión del año de política monetaria, y en la que se prevé que aumente las tasas de interés en un cuarto de punto desde el rango actual de entre 2 % y 2,25 %.



Trump se ha quejado de manera reiterada de que el gradual ajuste monetario defendido por el organismo liderado por Jerome Powell supone una amenaza para la aceleración de la economía estadounidense.