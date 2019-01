Feliz Año a todos, incluyendo los medios de comunicación falsos: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, felicitó hoy la llegada de 2019 a todo el mundo, incluyendo "los criticones y los medios de comunicación falsos", y aseguró que el nuevo año será "fantástico" para aquellos que no ponen en duda su labor en la Casa Blanca.



"¡Feliz año nuevo a todos, incluyendo los criticones y los medios de comunicación falsos! 2019 será un año fantástico para aquellos que no estén sufriendo del síndrome de transtorno de Trump", sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de enero de 2019



Trump recomendó a aquellas personas que no estén conformes con su trabajo como presidente de Estados Unidos que "se calmen y disfruten del viaje".



"¡Grandes cosas están pasando en nuestro país!", añadió.



Trump ha empezado 2019 inmerso en un cierre parcial administrativo que ha provocado que una cuarta parte de las funciones de su Gobierno esté paralizada y que el sueldo de unos 800,000 empleados federales haya sido suspendido.



El presidente, que canceló sus vacaciones de Navidad y de celebración de Año Nuevo para quedarse en Washington y tratar de solucionar el cierre administrativo, según él mismo, ha culpado a los congresistas demócratas por la paralización parcial de su Administración, que llegó ayer a su décimo día.



El principal escollo para la reapertura del Gobierno estadounidense es la financiación para la seguridad fronteriza del país, que Trump considera que debe incluir 5.000 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.



Sin embargo, los demócratas se han mostrado contrarios a esta iniciativa y solo darían el visto bueno a menos de la mitad de esa cantidad reclamada por el presidente.



Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial después de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump para el muro fronterizo.



El próximo 3 de enero inicia el 116 Congreso de Estados Unidos con una mayoría demócrata en la Cámara Baja y una mayoría republicana en el Senado.