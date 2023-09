¿Qué es el festival Burning Man?; reportado como caótico tras fuertes lluvias

Este fin de semana, los asistentes al festival Burning Man, celebrado en el desierto de Nevada, Estados Unidos, vivieron horas de angustia luego de que las fuertes lluvias convirtieran el lugar en un campo lleno de barro.

Los organizadores del evento se vieron obligados a cerrar las puertas del recinto e informaron a través de redes sociales que no viajaran a la ciudad de Black Rock City, debido a que las condiciones climatológicas impedían que las actividades se pudieran llevar a cabo según lo planeado.

The Gate and airport in and out of Black Rock City remain closed. Ingress and egress are halted until further notice. No driving is permitted except emergency vehicles. If you are in BRC, conserve food, water, and fuel, and shelter in a warm, safe space. More updates to come. — Burning Man Traffic (@bmantraffic) September 2, 2023

En este evento que se celebra cada año se reunieron más de 70 mil personas, aunque en las últimas horas nadie podía ingresar o salir del lugar porque la combinación de la lluvia con la arena del desierto provocó que el camino se cubriera de barro y fuera difícil de transitar, incluso para los vehículos.

Pero, ¿para qué se reúnen las personas en un desierto? Te contamos de qué se trata el festival Burning Man.

¿Qué es el festival Burning Man?

Cada año, desde 1991, en el desierto del estado de Nevada, Estados Unidos, se improvisa una ciudad conocida como Black Rock, la cual alberga a miles de personas que buscan "conectar" con la naturaleza o hacer comunidad.

A este festival multicultural llegan personas de todas partes del mundo que pueden participar en una gran cantidad de actividades artísticas y comunitarias. Quienes asisten llevan su propia agua y víveres, ya que está prohibido utilizar dinero como intercambio dentro del evento; aunque las entradas tienen un valor aproximado de 425 dólares por persona y generalmente asisten personas con ingresos económicos considerables.

Vista de Black Rock City, la "ciudad" improvisada donde se lleva a cabo el festival Burning Man. Foto: Reuters

El evento tiene una semana de duración y durante ese tiempo, varias personas crean proyectos en conjunto y conviven. Pero todo, bajo principios como “responsabilidad civil” o “no dejar rastros”, por lo que antes de retirarse al final del evento cada persona se encarga de recoger lo que llevó.

Además, debido a que se realiza en un desierto, las personas “conectan” mejor con la naturaleza.

Mientras que el nombre lo recibe gracias al evento de cierre que es quemar una figura de gran tamaño conocida como “Burning Man” o “hombre en llamas”.

Algunas personas intentaron salir del festival, pese a las indicaciones de las autoridades de no hacerlo. Foto: Reuters

De acuerdo con EFE, los organizadores informaron que a partir de la tarde de este lunes, se permitirá que las 72 mil personas que todavía permanecen en la zona puedan salir, aunque el camino continúa lleno de lodo.





