Filtraciones revelan que banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a corrupción

De acuerdo con una investigación de varios medios de comunicación a nivel mundial, publicaron que el banco suizo Credit Suisse tuvo decenas de miles de millones de euros de fondos de origen criminal o ilícitos durante décadas.

La investigación fue llevada a cabo por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación entre los que se encuentran Le Monde, The Guardian, el Miami Herald y La Nación.

De acuerdo con el grupo de medios, la investigación empezó a raíz de una importante filtración de datos que llegaron de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung hace poco más de un año.

El informante dijo al consorcio mediático en una nota que las leyes de secreto bancario suizas eran "inmorales", y agregó:

"El pretexto de proteger la privacidad financiera es una mera hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales", de acuerdo con el The Journal.

Los datos se refieren a más de 18 mil cuentas bancarias en Credit Suisse entre principios de los años 1940 y finales de los 2010 y que pertenecen a 37 mil personas o empresas, según el diario Le Monde.

"Basándose en una filtración masiva de información de miles de cuentas bancarias administradas por Credit Suisse [la investigación] demuestra que, desafiando las normas de vigilancia impuestas a los grandes bancos internacionales, el establecimiento, nacido en Zúrich, albergó durante varias décadas fondos vinculados al crimen y la corrupción", escribe el periódico.

La filtración que sigue el camino de otras como los "Papeles de Panamá", revela que Credit Suisse abrió cuentas y sirvió como clientes en un periodo comprendido entre 1940 y la década de 2010 "no solo a los ultra ricos, sino también a personas cuyas situaciones problemáticas habrían sido obvias para cualquiera que pusiera sus nombres en un motor de búsqueda" como Google.

Entre esos tenedores de cuentas con balances millonarios se cita al exviceministro de energía venezolano Nervis Villalobos; los hijos del expresidente egipcio Hosni Mubarak, Alaa y Gamal Mubarak; el rey Abdulá II de Jordania; o los hijos de un funcionario de inteligencia paquistaní, Akhtar Abdur Rahman Khan, que ayudó a canalizar dinero de EU y otros países a los muyahidines en Afganistán en los 80.

Algunas de esas figuras, como los hijos de Mubarak o el rey jordano, han negado que su almacenamiento de fondos en la segunda mayor entidad del sistema suizo correspondiera a conductas inapropiadas.

En un comunicado, Credit Suisse reaccionó diciendo que los datos estudiados eran "parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que resulta en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco".

"El 90% de las cuentas afectadas ya han sido cerradas, más del 60% de las cuales se cerraron antes de 2015", dijo el banco, añadiendo que estaba "llevando a cabo una investigación" sobre la filtración de datos.

En total, más de 100 mil millones de francos suizos (108 mil millones de dólares) están afectados por las cuentas reveladas por el consorcio.

Las revelaciones se concentran principalmente en los países en desarrollo de África, Oriente Medio, Asia y América del Sur, y los clientes domiciliados en Europa occidental solo representan el 1% del total, según el periódico.

