Las Pussy Riot protestan en la final del Mundial e invaden la cancha

Moscú, Rusia.- Corría el minuto 52 de la gran final del Mundial de Rusia entre Francia y Croacia cuando cuatro chicas y un hombre irrumpieron en el césped del estadio Luzhniki de Moscú y provocaron la interrupción del partido. Posteriormente se confirmaría que una de las mujeres es Olga Kurachyova, integrante de la banda punk Pussy Riot que siempre se ha pronunciado en contra del presidente ruso Vladimir Putin.

Las mujeres, vestidas como policías, sorprendieron a los miembros de la seguridad del campo tras saltar al césped cada una por un lado.

FOTO: REUTERS

Los agentes reaccionaron con rapidez y poco después fueron retiradas del terreno de juego.

El encuentro, con 2-1 para Francia en ese momento, tuvo que detenerse hasta que las chicas fueron desalojadas, pero continuó con normalidad poco después.



FOTO: REUTERS

Algunos jugadores croatas mostraron su descontento porque iban abajo en el marcador, mientras otros como el joven francés Kylian Mbappé no rechazó el gesto de acercamiento de Kurachyova.

FOTO: REUTERS

Olga Kurachyova declaró a Reuters por teléfono que estaba en un recinto policial en el estadio de Luzhniki.

So much for the tolerant World Cup atmosphere. From the video of @gruppa_voina's police interrogation after @pussyrrriot's final protest, a cop says: "You shit all over Russia, yes?! It's a shame it's not 1937 anymore!"pic.twitter.com/YhhKiuZLkk — max seddon (@maxseddon) 15 de julio de 2018

"ALERTA! Ahora mismo: cuatro miembros de Pussy Riot toman la final de la Copa Mundial de futbol", dijo Pussy Riot en sus redes sociales, que dirigen las integrantes de la banda Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alyokhina.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) 15 de julio de 2018

"Hola a todos desde la cancha de Luzhniki, ¡se está muy bien aquí!", escribió Pussy Riot en publicaciones en sus cuentas de Twitter y Facebook casi inmediatamente después del incidente.





Ley de Igualdad sigue guardada en un cajón

En Rusia, es un secreto a voces la creciente violencia contra las mujeres, el machismo y la nula igualdad de género.

Apenas el 11 de julio pasado, la Duma (Cámara de Diputados de Rusia) rechazó un proyecto de ley sobre igualdad de género, tras un paréntesis de quince años entre la primera y la segunda discusión de la norma.

FOTO: REUTERS

"Hace quince años, cuando presentamos la ley sobre 'Garantías estatales de los derechos y libertades de hombres y mujeres y oportunidades iguales para su realización', la situación era una y ahora es otra", dijo uno de los autores de la norma y actual presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.

Alertó de que la igualdad de género aún es un tema pendiente en Rusia y, en particular, queda por solucionar el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

FOTO: REUTERS

En lo que respecta a la representación femenina en la política, Rusia va por buen camino, opinó Volodin, quien señaló que ahora en la Duma hay "tres vicepresidentas, tres jefas de comités".

Aun así, en la actualidad la proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara baja del Parlamento ruso no supera el 14 % y en el Senado el 16%.

FOTO: REUTERS

La vicepresidenta del comité, Oxana Pushkina, defendió con anterioridad la necesidad de la aprobación de esa norma en Rusia, al afirmar que en el país "de hecho" no existe la igualdad entre hombres y mujeres.

Resaltó asimismo que en el informe sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial de 2016, Rusia se sitúa en el lugar 75 entre 144 países.

FOTO: REUTERS

||Con información de EFE y Reuters||