Fiscal de la CPI va por investigación a raíz de la guerra en Ucrania

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que abrirá una investigación relacionada con la situación en Ucrania “lo antes posible”,pues se prevé que existe “una base razonable para especular sobre supuestos crímenes de guerra y de humanidad en Ucrania” desde 2014.

Khan enfatizó su preocupación, creciente desde la semana pasada, por lo que pidió a sus similares respetar el Derechos Internacional Humanitario, ante las guerra que se desata en Ucrania.

“Dada la expansión del conflicto en los últimos días, es mi intención que esta investigación incluya también cualquier nuevo presunto delitos que sea competencia de mi Oficina y que sea cometido por cualquier de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania”, detalló el fiscal de la CPI.

A pesar de no haber firmado el Estatuto de Roma, Ucrania reconoció formalmente la intervención del tribunal para los crímenes cometidos en su territorio.

“Continuaré siguiendo de cerca los desarrollos sobre el terreno de Ucrania y pediré nuevamente moderación y el cumplimiento estricto de las normas aplicables del derecho internacional humanitario”, señaló al respecto el Fiscal.

📢 Statement of #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC on the Situation in #Ukraine: “I have decided to proceed with opening an investigation.” Read more ⤵️ https://t.co/kaeoq4oEuq — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 28, 2022

El anuncio que realizó el fiscal de la CPI se da días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmara, junto con el alto tribunal de la ONU, que recibió una demanda de Ucrania contra Rusia en la que se acusa a Moscú de genocidio.