Florida declara estado de emergencia por huracán Dorian

Florida decretó el estado de emergencia este miércoles ante la llegada del huracán Dorian, que se intensifica a medida que avanza hacia Puerto Rico y alcanzará el sureste de Estados Unidos el fin de semana, probablemente como un "poderoso huracán".

"Es importante que todos los floridanos monitoricen esta tormenta de cerca", escribió el gobernador Ron DeSantis al declarar la emergencia en todos los condados de la costa este, desde los cayos del extremo sur hasta la frontera con Georgia, pasando por Miami.

As Hurricane #Dorian approaches, I’ve declared a state of emergency to ensure local governments and emergency management agencies have ample time, resources and flexibility to get prepared. Please continue to follow local reports and @FLSERT for updates. https://t.co/FyQM6wd8er — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 28, 2019

El huracán se formó la tarde del miércoles poco antes de alcanzar Puerto Rico y crecía en intensidad, con vientos máximos sostenidos de 130 Km por hora a medida que avanzaba hacia el este de este territorio estadounidense en el Caribe para adentrarse en el Atlántico Norte.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, calcula que Dorian alcanzará Florida este fin de semana, luego de haberse convertido en un "poderoso huracán" en el Atlántico. Pero es pronto para saber dónde golpeará exactamente.

"Debido a la incertidumbre respecto de la trayectoria de esta tormenta, todos los residentes de la costa este tienen que estar listos", dijo en el comunicado Jared Moskowitz, director de manejo de emergencias de Florida.