[Fotos] Rescatan a 16 personas atrapadas en atracción de SeaWorld San Diego

San Diego.- Las 16 personas atrapadas en una atracción en el parque SeaWorld en San Diego, cuyo interruptor fue afectado por una fuerte ráfaga de viento, fueron rescatadas hoy informó la policía local.

Alrededor de seis carros dejaron de funcionar la noche de ayer luego de que una gran ráfaga de viento afectó un interruptor automático en "Bayside Skyride", según una fuente policial citada por la página electrónica del diario El Nuevo Día.

De acuerdo con la versión policial había entre 15 y 30 personas atrapadas, algunas de ellas en carros suspendidos sobre el agua. En total 16 personas fueron rescatadas.

SEAWORLD RESCUE UPDATE: All 16 persons trapped in the gondola ride are safe on the ground. Great job by our Technical Rescue Team firefighters, @SDLifeguards & support staff. pic.twitter.com/tQvF9djg9U — SDFD (@SDFD) 19 de febrero de 2019

Los atrapados fueron bajados de los carros con arneses y rescatados por botes salvavidas antes de ser evaluados por equipos médicos.

SeaWorld dijo en un comunicado que realizará una inspección minuciosa antes de que la atracción vuelva a abrir.

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos dijo que la temperatura en San Diego rondaba los 9 grados Celsius (49 Fahrenheit) en el momento del incidente y al respecto autoridades del parque indicaron que en los carros había mantas.