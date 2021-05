Tragedia en L12 del Metro da la vuelta al mundo: así lo retrata la prensa internacional

La tragedia del colapso en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México le dio la vuelta al mundo y fue destacada por la prensa internacional.

De nueva cuenta un accidente, que bien se pudo haber evitado y que cobró la vida de hasta ahora 24 personas, acaparó los medios extranjeros.

Diarios como El Mundo, The Wall Street Journal, El País, The New York Times y The Guardian fueron solo algunos que destacaron esta nueva tragedia, que por momentos recordó la pesadilla que se vivió hace cuatro años, cuando el sismo del 19 de septiembre de 2017 cimbró al país entero.

Foto: Diario El Mundo

Caos, escombros, gente desesperada por salir y al mismo tiempo por ayudar, fueron algunas de las imágenes que la prensa alrededor del mundo usó para proyectar la desgracia que anoche miles de mexicanos tuvieron que presenciar ante sus ojos.

Es verdad que las imágenes dicen más que mil palabras pero eso no le bastó a los medios extranjeros para destacar también en sus notas las irregularidades y polémicas que surgieron después de la inauguración de la llamada "Línea Dorada" en 2012.

Una línea que nació como un proyecto ambicioso para destacar a una capital "vanguardista" durante el gobierno de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la "vanguardia y la ambición" desaparecieron anoche junto con los 24 fallecidos y el centenar de heridos luego de que una trabe de soporte del Metro, en la estación Olivos, se desplomara mientras un convoy pasaba sobre él.

Todo comenzó en 2012

La inauguración de la línea dorada tuvo lugar en octubre de 2012 con fuertes críticas sobre el sustancial aumento del costo final de la obra.

En 2013 comenzaron a salir a la luz fallas en la obra y finalmente, en marzo de 2014 se suspendió el servicio de 11 de las 20 estaciones tras detectar problemas como desniveles, alta vibración o desgaste de las vías.

El servicio no se recuperó por completo hasta finales de 2015, pero tras el sismo de 2017 los vecinos denunciaron grietas en algún tramo de la vía elevada.

Denuncias que nunca fueron atendidas y que terminaron siendo el presagio de otra tragedia en la historia no solo de la capital sino de todo un país, que ahora clama justicia por las víctimas y pide cárcel para los responsables de la obra.