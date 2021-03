Francia recomienda no aplicar vacuna anticovid de AstraZeneca a menores de 55 años

La Alta Autoridad de Sanidad (HAS) de Francia recomendó este viernes que, mientras se despejan las dudas sobre el riesgo de trombosis de AstraZeneca para las personas de menos de 55 años, se reserve esta vacuna solo a los que superan esa edad.



En un dictamen publicado apenas unas horas antes de que se reanude en Francia la vacunación con AstraZeneca, la HAS retoma el grueso de los argumentos que dio el jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



Por eso, insiste en que se puede volver a administrar sin esperar más, ya que ha quedado demostrado con las personas que la han recibido que previene en un 94 % las hospitalizaciones por la covid.



No obstante, como la EMA ha identificado un posible mayor riesgo de trombo para las personas de menos de 55 años, prefiere darse tiempo y que no se inyecte en ese grupo en espera de datos complementarios.



A ese respecto, recuerda que en los dos próximos meses la inmensa mayoría del grupo prioritario para recibir vacunas serán los mayores de esa edad.



Y a los menores de 55 años que figuren en los grupos prioritarios se les pueden administrar otras vacunas.



Poco después de que la EMA defendiera la seguridad y la eficacia de AstraZeneca, el primer ministro, Jean Castex, anunció el jueves que este viernes se levanta la suspensión de las inyecciones con esa vacuna que se había decidido el lunes.



Es más, el propio Castex -que tiene 55 años- ha querido contribuir personalmente a levantar las suspicacias que ha generado y ha convocado a las 14.30 locales (13.30 GMT) a los medios en un hospital militar de Saint Mandé, una ciudad del extrarradio de París, para vacunarse con AstraZeneca.