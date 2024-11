¿Cuáles han sido las frases más polémicas de Donald Trump contra México?

El expresidente y ahora candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los políticos estadounidenses más controvertidos de los últimos años. Su narrativa antimigrante durante sus campañas electorales han hecho eco no sólo en la comunidad hispana de dicho país, sino también en México.

La polémica entre Donald Trump y México se remonta a las elecciones presidenciales del 2016, pues fue en aquellas elecciones que el empresario estadounidense comenzó con su campaña xenófoba antimigrante con frases como:

"Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…", dijo Trump en 2015.

Mundo Trump amenaza con aranceles del 25% a México si Sheinbaum no detiene avalancha de criminales

"Los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los carteles mexicanos, que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga", dijo Trump en 2015.

Algunos son buenos, otros son violadores y otros son asesinos. Ni siquiera sabemos lo que nos espera dijo Trump en 2015

“Construiría un gran muro –y nadie construye muros mejor que yo, créanme– y lo construiría a un costo muy bajo. Construiría un gran, gran muro en nuestra frontera sur. Y haré que México pague por ese muro”, dijo Trump en 2015

“Quiero al pueblo mexicano, pero México no es nuestro amigo. Nos están matando en la frontera y nos están matando en materia de empleo y comercio. ¡LUCHEMOS!”, dijo Trump en 2016.

I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They're killing us at the border and they're killing us on jobs and trade. FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2015

"Los mejores tacos son los que se hacen en el restaurant de la Torre Trump. ¡Me encantan los hispanos!", dijo Trump en 2016

Estas son sólo algunas de las frases más polémicas, sin mencionar que en 2016 el entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto invitó a Trump siendo aún candidato, algo que jamás había sucedido, con la intención de amenizar la relación con el repúblicano. Situación que evidentemente no cambió y tan sólo unas horas después en un mitin político en Arizona, aseguró que México pagaría el muro sin duda alguna.

El resultado de dicha desafortunada invitación fue desastrosa, pues desde el ámbito político, periodístico, de opinión y popular, Peña Nieto fue severamente criticado. Incluso dicho hecho habría influido en la renuncia del entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien habría sido un impulsor de la idea de invitar a Trump a México.

Trump continua con su retórica antimigrante

La retórica xenófoba no cambió durante la presente campaña electoral, pues el expresidente previo a las elecciones presidenciales del 2024, dejó claro su postura sobre la frontera sur y la frontera de México con Centroamérica.

"Ahora tenemos una nueva presidenta de México. Se supone que una mujer muy, muy amable, dicen. No la conozco. Le voy a informar desde el primer día o antes que si no detienen esta embestida de criminales y drogas que entran en nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25 por ciento a todo lo que envíen a Estados Unidos", especificó en un mitin en Carolina del Norte dando por sentado que ganará los comicios.

La probabilidad de que la medida tenga éxito es del "100 por ciento", estimó el candidato repúblicano.

Comenzaré con un 25 por ciento, es mucho. ¿Saben que México es nuestro socio comercial número uno? ¿Saben a qué se debe eso? Ganan una fortuna. Se han apoderado de nuestro país gracias al gobierno del presidente Joe Biden y Harris, denunció.

México "se convirtió en nuestro socio comercial número uno y nos están estafando a diestra y siniestra, es ridículo", opinó el magnate.

Si el 25 por ciento no da resultado "impondré el 50 por ciento y si eso no funciona el 75 por ciento", así "en algún momento tendrán a muchos soldados" en la frontera para impedir los cruces, insistió el expresidente, que ha convertido la lucha contra la migración ilegal en su prioridad, con una retórica extrema.

El millonario los ha llamado "asesinos" y ha llegado a afirmar que "envenenan la sangre" del país y lo "infectan".

|| Con información de AFP ||