Registran fuerte explosión de volcán Estróboli; aseguran que hay un muerto

Un volcán en la isla italiana de Stromboli entró en erupción el miércoles, liberando magma atrapado en una poderosa explosión, matando a una persona y envolviendo en cenizas al popular destino turístico, dijeron testigos y funcionarios locales.

La persona, que se cree que es un turista, fue asesinada por piedras que cayeron durante una caminata, dijo un funcionario del servicio de rescate. Una segunda persona resultó herida.

La inesperada erupción inició incendios en el lado occidental de la pequeña isla mediterránea, que se encuentra al norte de Sicilia, cerca de la punta de Italia. Los equipos de bomberos estaban siendo llamados desde lugares cercanos y un avión de Canadair ya estaba en acción.

“Vimos la explosión desde el hotel. Hubo un fuerte rugido ", dijo Michela Favorito, quien trabaja en un hotel cerca de Fico Grande, en el lado este de la isla.

"Nos tapamos los oídos y después de esto una nube de cenizas nos invadió. Todo el cielo está lleno de cenizas, una nube bastante grande ", comentó.

Fiona Carter, una turista británica en la isla de Panarea, a unos 27 km (17 millas) de Stromboli, escuchó la explosión.

“Nos giramos para ver una nube de hongo que venía de Stromboli. Todos estaban en shock. Luego, la lava ardiente roja comenzó a correr por la montaña hacia la pequeña aldea de Ginostra ", declaró.

“La nube se hizo más grande, blanca y gris. Envolvió a Ginostra y ahora la nube ha cubierto Stromboli por completo. Varios barcos partieron para Stromboli ", agregó.

Stefano Branca, un experto del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), dijo que había habido una "erupción paroxística" en la isla, cuando el magma de alta presión explota desde un depósito subterráneo poco profundo.

"Estos son eventos de gran intensidad y bastante raros", dijo.

