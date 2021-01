Fuga química en Atlanta deja al menos seis muertos y varios heridos

Al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas el jueves debido a una fuga de nitrógeno líquido en una planta agroalimentaria cerca de la ciudad estadounidense de Atlanta, informó la policía local.

Según las primeras informaciones, el incidente dejó "cinco muertes confirmadas en el acto", adelantó a los periodistas la policía de Gainesville, en el estado sureño de Georgia, añadiendo que diez personas fueron trasladadas al hospital.

BREAKING: five dead, several injured after a hazmat situation involving liquid nitrogen at the Prime Pak Foods plant in Hall County. @cbs46 pic.twitter.com/L38O13O4Q0 — Meghan Packer (@MeghanPacker) January 28, 2021

Una de ellas falleció en el centro médico, mientras que otras tres se encuentran en cuidados intensivos.

La fuga no causó una explosión y todavía se investigan los motivos, agregó la policía.

#Breaking: This Gainesville woman said she is worried about her uncle who was injured in the Prime Pak Foods liquid nitrogen leak and she has not been able to speak with him. @cbs46 #HallCounty pic.twitter.com/oGTIrwccrA — Adam Murphy (@MurphyCBS46) January 28, 2021

El accidente ocurrió alrededor de las 10H00 hora local (15H00 GMT) en una planta de Prime Pak Foods, especializada en el procesamiento de aves, ubicada en el condado de Hall.

Los alumnos de las escuelas cercanas fueron confinados temporalmente en sus clases, ya que la información inicial advertía por error de una explosión química.

