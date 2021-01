SRE confirma dos mexicanos muertos por fuga química en Atlanta

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que dos mexicanos murieron tras la fuga química en una planta agroalimentaria en Atlanta.

Al menos seis personas perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas, luego de que se registrara a una fuga de nitrógeno líquido.

La Policía de Gainesville dijo que una decena de personas han sido trasladadas a hospitales, entre ellas varios bomberos, luego del incidente ocurrido la mañana de este jueves en la empresa Prime Pak Foods, una planta procesadora de pollo.

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Hall indicó que se trataría de un derrame de nitrógeno líquido.

Las autoridades señalaron en una rueda de prensa que más de un centenar de trabajadores de la planta fueron trasladados a una iglesia cercana para ser evaluados y tratados.

De acuerdo con los reportes oficiales, cinco personas murieron en la planta y otra falleció en un hospital.

Gainesville se conoce como "capital del pollo" por las numerosas granjas y plantas procesadoras que operan en esta zona, que emplean en su mayoría a trabajadores latinos.

La Policía dijo que ha acordonado la zona cercana a la planta, donde se encuentra la escuela primaria Lyman Hall Elementary School, y ha ordenado a estudiantes y maestros que se mantengan dentro de las instalaciones como medida de precaución.

“Este paso se tomó por precaución. La fuga está contenida y no está en el aire”, dijo el sistema escolar de Hall en una publicación de Facebook.

