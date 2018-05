Funcionarios de Trump informan al Congreso que EU sale del acuerdo nuclear con Irán

Funcionarios del Gobierno de Donald Trump están informando a miembros del Congreso que EU se retira del acuerdo nuclear con Irán, informó Reuters.

Quince meses después de llegar al poder, el presidente de Estados Unidos, que se pronunciará a las 14H00 (18H00 GMT) en la Casa Blanca, parece listo para darle la espalda a una gran parte de la comunidad internacional al rechazar este texto concluido en 2015 luego de 21 meses de duras negociaciones.

"El presidente decidió retirarse del JCPOA", dijo a la AFP un funcionarios estadounidense, usando el acrónimo por el que es conocido este documento que plantea, a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones, garantizar que Irán no se dote de un arma nuclear. No ha habido detalles sobre la manera en que se realizaría la retirada.

Según The New York Times, Trump, que no ha cesado de denunciar el "muy mal negociado" acuerdo, se prepara para reanudar todas las sanciones contra Irán que habían sido levantadas en el marco del pacto.

El anuncio del mandatario será escuchado con atención en Medio Oriente, donde muchos temen una escalada de la república islámica, pero también en Corea del Norte, cuando se aproxima un encuentro entre Trump y Kim Jong Un sobre la desnuclerización de la península.