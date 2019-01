[Galería] Inician nueva caravana hacia EU, hondureños huyen de la pobreza y violencia

Cientos de personas que buscan huir de la pobreza y violencia partieron el lunes desde la capital de Honduras con el plan de marchar en caravana hacia Estados Unidos, desafiando las advertencias del presidente Donald Trump de que no permitirá el ingreso a su país.

Esta es la segunda caravana que tiene a Honduras como punto de partida, después de que en octubre un grupo de migrantes partió desde la empobrecida nación para cruzar Centroamérica y todo el territorio mexicano, para llegar finalmente a la frontera con Estados Unidos.

Unas dos mil 500 personas de esa primera caravana aún se encuentran en Tijuana y otros siete mil 270 regresaron al país, de acuerdo con autoridades de Honduras.

"Yo voy decidido a encontrar un buen trabajo a Estados Unidos," dijo Darwin Pérez, de 24 años. "Este es un camino difícil pero espero que al presidente Trump se le ablande el corazón y que no sea tan duro y nos permita entrar a los Estados Unidos", añadió.

En Honduras un 68 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y la violencia cobra un promedio de 11 homicidios diarios en el país, según el Ministerio de Seguridad.

"Aquí uno no encuentra trabajo, yo soy secretaria y me gradué hace 10 años y nunca he trabajado en lo que me formé," dijo Heidy Moncada, de 31 años, quien planea viajar con su esposo, sus hijos de cinco y nueve años y tres otros familiares.

"Yo y mi familia vamos en busca de trabajo, si lo encontramos en Guatemala o México ahí nos quedamos, si no vamos hacia Estados Unidos", dijo Moncada.

Las caravanas de centroamericanos, inspiradas por las movilizaciones del año pasado y organizadas por redes sociales, han enfurecido a Trump, quien anunció que desplegará miles de soldados para reforzar la seguridad en su frontera con México.