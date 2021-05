Gaza, bajo el ataque sistemático de Israel

Irrupciones arbitrarias, plantar explosivos en zonas civiles, sobornos, humillaciones, arrestos, saqueos y asesinatos, esta es la realidad que viven miles de palestinos a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel.

La masacre de palestinos en la Franja de Gaza por parte del Ejército israelí es un evento que impacta a la comunidad internacional por más que el gobierno del estado hebreo quiera maquillar, alegando que se encarga de fulminar a miembros del grupo islamista Hamás, fuerza gobernante del territorio y considerado terroristas por Occidente.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Las vejaciones hechas al pueblo palestino a veces quedan opacadas por la cobertura de los grandes medios de comunicación que solo cubren la versión oficial presentada por la autoridad israelí, sin embargo algunas voces se han sumado para hacer llegar al mundo el terror por el que pasa el pueblo palestino.

Una de esas voces es la organización Breaking the Silence, un grupo de combatientes veteranos que han servido en el Ejército de Israel desde que comenzó la Segunda Intifada (rebeliones del pueblo palestino contra la opresión de Israel), y se han encargado de exponer al público israelí y al resto del mundo la verdadera realidad de la vida cotidiana en los Territorios Ocupados ilegalmente por el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu.

A través del foro virtual “Así es como luchamos en Gaza” organizado por la ONG, su director ejecutivo Avner Gvaryahu denunció el reciente operativo bélico de Israel en la Franja por medio de la operación Doctrina Dahiya, una estrategia militar que se enfocó en la destrucción de infraestructuras civiles que puedan ser usadas por miembros de Hamás con un uso desproporcionado de la fuerza.

Inclusive, en el último día de los bombardeos, Israel aprovechó para destruir decenas de instalaciones comerciales vitales para la economía gazatíes. Gvaryahu agregó que este tipo de ataques se llevan a cabo con el fin de hacer más lenta la economía local y provocar una recuperación lenta por la reconstrucción.

A través de su página de internet y sus redes sociales, recopila una centena de anécdotas contadas por exmiembros militares que actuaron bajo órdenes de sus superiores y contra los civiles de los territorios palestinos.

Otra de las voces críticas que participó en el evento fue Tania Hary, directora ejecutiva de Gisha, una ONG enfocada en abogar por la libertad de movimiento de los palestinos en su territorio, especialmente en Gaza, quien manifestó que la reciente operación militar en la Franja no tuvo precedentes, ya que la mayoría de los ataques fueron más agresivos y nocturnos, “fueron mucho más enérgicos que generaron un intenso sentimiento de miedo”.

El director de Breaking the Silence agregó el gobierno de Israel ve las operaciones en Gaza como un mal necesario, en el que se tiene que “cortar el césped” periódicamente para mantener a los dos millones de palestinos bajo control a través del miedo, con ataques constantes para que los civiles, que puedan radicalizarse y unirse a Hamás, tengan miedo y sientan que el enemigo siempre está encima de él.

“Cada vez las líneas rojas que cruzamos en la operación anterior se convierten en el punto de partida de la siguiente. Una espiral interminable de violencia”, mencionó Gvaryahu.

En este sentido, explicó que los métodos de ataque de Israel, basados en artillería y fuerza aérea, van en contra de una “operación quirúrgica” que evitaría la baja de civiles, por lo que “para alcanzar un objetivo se tiene que ver afectado el entorno alrededor, causando daños colaterales”.

Respecto a los recientes ataques en Gaza, Gvaryahu mencionó la anécdota de un piloto que aseguró que los objetivos normalmente no son claros y que deben ser validados lo máximo posible, sin embargo se efectúan los bombardeos entre el humo de las explosiones con la consigna de que “no hay muertes intencionadas”.

La voz de Breaking the Silence dijo que “Israel tiene el derecho y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero también tiene un compromiso con el derecho internacional”.

Finalmente, consideró que no existe una solución militar al conflicto y que la operación reciente no cambiará nada, sin embargo insistió en los ataques sistemáticos de Israel sobre Palestina con el fin de mantener el miedo en la población.

Tras el anuncio del cese de hostilidades en la región, Breaking the Silence publicó en sus redes que “puede que ya no estemos lanzando bombas sobre Gaza desde el cielo, por el momento, pero hoy, como todos los días desde hace años, controlamos quién entra y sale de la Franja, las importaciones y exportaciones, el espacio aéreo y el acceso marítimo. Gaza todavía está bajo nuestro control no solo durante las operaciones, sino también entre ellas”.

Cientos de anécdotas de militares en retiro y en activo son recopiladas por la ONG en su página breakingthesilence.org.il que demuestran las múltiples violaciones a las que son sometidos civiles palestinos en los territorios ocupados.

“Israel tiene el derecho y la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, pero también tiene un compromiso con el derecho internacional”

“Puede que ya no estemos lanzando bombas sobre Gaza, pero hoy, controlamos quién entra y sale de la Franja, el comercio, el espacio aéreo y el acceso marítimo”

“Cada vez las líneas rojas que cruzamos en la operación anterior se convierten en el punto de partida de la siguiente. Una espiral interminable de violencia”