Trump dice que Qasem Soleimani debió haber sido asesinado hace muchos años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que el general iraní Qasem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense en Bagdad, debió haber sido asesinado "hace muchos años".

A través de Twitter, Trump dijo que Qasem Soleimani fue directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluido el gran número reciente de los manifestantes asesinados en Irán.

"Irán nunca lo admitirá, Soleimani fue odiado y temido dentro del país. No están tan tristes como los líderes quieren que el mundo exterior crea. ¡Debió haber sido asesinado hace muchos años!".

....of PROTESTERS killed in Iran itself. While Iran will never be able to properly admit it, Soleimani was both hated and feared within the country. They are not nearly as saddened as the leaders will let the outside world believe. He should have been taken out many years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

