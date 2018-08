Ghana declara una semana de luto nacional por muerte de Kofi Annan

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, declara este sábado una semana de luto nacional tras la muerte del exsecretario general de la ONU Kofi Annan.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario dio a conocer la orden de que la bandera nacional de Ghana se volviera a media asta en todo el país y en todas las misiones diplomáticas del país desde el lunes durante una semana.

I have directed that, in his honour, Ghana’s national flag will fly at half-mast across the country and in all of Ghana’s diplomatic missions across the world, from Monday, 20th August, 2018, for one week.



Rest in perfect peace, Kofi. You have earned it. God bless. 7/7 — Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) 18 de agosto de 2018

Annan, quien también ganó el Premio Nobel de la Paz, murió en el hospital en Berna, Suiza, en las primeras horas del sábado a los 80 años.

Akufo-Addo dijo que el gobierno y el pueblo de Ghana estaban tristes por la noticia de la muerte de “uno de nuestros mejores compatriotas”.

Consumado diplomático internacional y muy respetado ex Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Kofi Annan fue el primero del África subsahariana en ocupar esta posición exaltada. Atribuyó considerable renombre a nuestro país por este puesto y por su conducta y comportamiento en la arena global.