Glorifican como héroe al gendarme asesinado por el yihadista en Francia

PARIS, Francia – Francia tiene desde ayer un nuevo héroe nacional: el teniente coronel de gendarmería Arnaud Beltrame se convirtió en mártir de la lucha contra el terrorismo islamista al morir acribillado a balazos después de haber reemplazado como rehén a una mujer utilizada como escudo humano por el yihadista en un supermercado de Carcassonne, en el sur del país.





El gendarme, de 45 años, falleció ayer a la madrugada tras ser asesinado por el terrorista Raduane Lakdim (26) poco antes del asalto lanzado por las fuerzas del orden para neutralizar al responsable de ese triple ataque que mantuvo al país sin aliento durante más de cuatro horas y —contando el deceso de Beltrame— dejó un saldo total cuatro muertos y 16 heridos.





El gendarme se había ofrecido para reemplazar a los rehenes que estaban en poder de Lakdim, en particular a una mujer utilizada como escudo humano. En el momento de efectuar el intercambio, Beltrame dejó su teléfono sobre una mesa con el micrófono abierto. Poco después el terrorista al parecer descubrió el ardid y le efectuó varios disparos a quemarropa, lo que decidió al grupo de élite a intervenir inmediatamente para abatir al atacante.





“Francia nunca olvidará su heroísmo, su valentía y su sacrificio”, escribió el ministro del Interior, Gérard Collomb, en su cuenta de Twitter.









El presidente Emmanuel Macron también definió al teniente coronel Beltrame como un héroe en un mensaje de condolencias dirigido a su viuda, su familia y sus hermanos de armas. En el mismo texto apeló a “cada francés para que honre su memoria”.





El gobierno ordenó colocar las banderas a media asta en los edificios de todos los organismos de seguridad y fuerzas armadas. También decidió rendirle un homenaje nacional, que se realizará probablemente en el patio central del Museo de los Inválidos.









La noticia de su muerte causó una enorme conmoción en el país. Todos los noticieros de radio y televisión modificaron sus programaciones y transmitieron emisiones especiales dedicadas a evocar el gesto del militar, a entrevistar a los testigos de la toma de rehenes y —sobre todo— a recoger declaraciones de sus familiares y amigos.





El testimonio más impactante, que estremeció a todo el país, fue el de su madre que comenzó diciendo a la radio RTL: “Mi hijo lo ha dado todo por Francia”.





“No me sorprende [su gesto], sabía que tenía que ser él. Siempre fue así. Es alguien que, desde que nació, ha dado todo-todo por el país”, agregó en tono sereno, pero con la voz quebrada por el dolor.





Su madre recordó que el militar solía decirle: «Estoy haciendo mi trabajo, mamá, eso es todo». Ese comportamiento nunca la sorprendió: “Formaba parte de su forma de ser. Hacer su trabajo de la manera más noble posible”, concluyó.





También su hermano Cedric le rindió tributo: “Se ha ido un verdadero héroe, es la realidad”, comentó. “Lo que hizo va más allá del compromiso de su profesión. Ha dado su vida por unos desconocidos. Desde luego, sabía que no tenía prácticamente ninguna posibilidad.





Era muy consciente de lo que hacía. Si no se le puede calificar de héroe, de verdad no sé qué hace falta para serlo. El término «héroe» me parece perfectamente apropiado para definirlo”, concluyó.





Mientras tanto, los servicios de seguridad multiplican sus esfuerzos para encontrar elementos que permitan explicar la transición del franco-marroquí Raduane Lakdim de la delincuencia al terrorismo yihadista.





Los investigadores encontraron en su domicilio de Carcassonne un documento que definieron como “testamento religioso”. Ese escrito, presentado como “bastante confuso” fue entregado a los expertos en contra-terrorismo para ser analizado. La policía también consulta a especialistas en teología musulmana para tratar de descubrir eventuales indicios complementarios.





Los servicios de inteligencia buscan determinar igualmente cómo Raduane Lakdim pudo procurarse una pistola automática de calibre 7.65 con la que perpetró sus ataques. En el supermercado, junto a su cuerpo, los investigadores también encontraron tres artefactos explosivos de fabricación artesanal y un cuchillo de caza.













Otros elementos hallados en su domicilio condujeron a las autoridades judiciales a colocar en prisión preventiva a su compañera sentimental, de 18 años, también radicalizada. Ayer por la mañana la policía detuvo igualmente a otro amigo del terrorista, un menor de 17 años, sospechado de posible complicidad, aunque sin antecedentes policiales.