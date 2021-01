Gobierno de EU analiza destitución de Trump tras asalto al Capitolio

Miembros del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutieron la posibilidad de destituir al mandatario después del asalto de sus partidarios al Capitolio, informaron medios estadounidenses el miércoles por la noche.

Las discusiones se centraron en la 25ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que permite la destitución de un presidente por parte del vicepresidente y el gabinete si se lo considera "incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo".

Invocar esta enmienda requeriría que el vicepresidente Mike Pence encabezara el gabinete en una votación para destituirlo.

CNN informó que líderes republicanos, cuyos nombres no reveló, dijeron que la 25ª enmienda había sido analizada y que describieron a Trump como "fuera de control".

CBS y ABC también citaron fuentes anónimas para sustentar sus reportes.

La reportera de CBS Margaret Brennan dijo que "nada formal" había sido presentado a Pence, en tanto la periodista de ABC, Katherine Faulders, dijo que "múltiples" fuentes le habían dicho que hubo discusiones sobre esta medida sin precedentes.

La incitación de Trump a sus partidarios a protestar por el triunfo de Biden, sus afirmaciones infundadas de que perdió las elecciones presidenciales del 3 de noviembre debido a un fraude masivo, y otros comportamientos erráticos del mandatario republicano han generado dudas sobre su capacidad para gobernar.

Si bien solo quedan dos semanas de su mandato, después de los ataques al Congreso el miércoles, el influyente diario The Washington Post y legisladores demócratas pidieron que se invocara la 25ª Enmienda.

"La responsabilidad de este acto de sedición recae directamente en el presidente, quien ha demostrado que su permanencia en el cargo representa una grave amenaza para la democracia estadounidense. Debería ser destituido", dijo el Post.

"El presidente no está en condiciones de permanecer en el cargo durante los próximos 14 días. Cada segundo que retiene los vastos poderes de la presidencia es una amenaza para el orden público y la seguridad nacional", apuntó.

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes enviaron una carta a Pence instándolo a actuar para destituir a Trump, diciendo que el presidente había avivado un acto de insurrección y "trató de socavar nuestra democracia".

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4 — David Cicilline (@davidcicilline) January 7, 2021

Al señalar un discurso incoherente que pronunció Trump el miércoles, la misiva indicó que el mandatario "reveló que no está mentalmente sano y que todavía no puede procesar y aceptar los resultados de las elecciones de 2020".

Otros culparon a Trump de avivar el terrorismo. "El presidente incitó a un ataque terrorista interno en el Capitolio. Es una amenaza inminente para nuestra democracia y debe ser destituido de su cargo de inmediato", dijo la legisladora demócrata Kathleen Rice en un tuit.

"El gabinete debe invocar la 25ª Enmienda", escribió.

"El gabinete debe dejar de esconderse detrás de filtraciones anónimas a los reporteros y hacer lo que la Constitución exige que haga: invocar la 25ª Enmienda y destituir a este presidente de su cargo", tuiteó la senadora demócrata Elizabeth Warren.