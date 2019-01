Gobierno de EU recomienda a Maduro aprovechar amnistía

"Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores un largo y apacible retiro, viviendo en una playa agradable en algún lugar lejos de Venezuela. Ellos deberían aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y avanzar. Cuanto antes mejor", dijo en Twitter Bolton.

Estados Unidos reconoce al líder opositor como el mandatario legítimo en Venezuela.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better. — John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, criticó este jueves al gobierno de Maduro después de que Guaidó denunciara que agentes de élite se habían acercado a su domicilio para intimidar a su familia, incluida su hija pequeña.

"El régimen recurre a apuntar a un bebé de 20 meses. Vergüenza debería darle Maduro. No más #Venezuela #EstamosUnidosVE", dijo en Twitter la diplomática, que más temprano llamó a los gobiernos en Europa a reconocer a Guaidó como presidente.

El régimen recurre a perseguir a un bebé de 20 meses. Maduro debería estar avergonzado. No más.#Venezuela #EstamosUnidosVE — Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) January 31, 2019

Breier destacó en una rueda de prensa que más de 20 países ya han reconocido al líder opositor, quien se autoproclamó presidente interino después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, declarara como "usurpador" a Maduro.

La Unión Europea anunció este jueves la creación de un Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos de "90 días" de duración para trabajar hacia una salida a la crisis en Venezuela a través de elecciones.

El objetivo "no es mediar", sino "acompañar" al país en una salida "pacífica" y "democrática" a la crisis, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.