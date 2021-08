Gobierno de Venezuela y oposición determinan nuevo encuentro

Gobierno de Venezuela y oposición fijan un nuevo diálogo del 3 al 6 de septiembre, luego de su encuentro en México el pasado viernes, calificado de “constructivo’’.

El Gobierno de Venezuela calificó como constructivas las reuniones con la Plataforma Unitaria de Venezuela, con la facilitación del Reino de Noruega los días 14 y 15 de agosto.

Los encuentros son el seguimiento al Memorando de Entendimiento firmado el 13 de agosto en la Ciudad de México. Y la próxima reunión está fechada del 3 al 6 de septiembre de este mismo año.

Mundo EU, Unión Europea y Canadá valorarán retirar sanciones a Venezuela

El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición iniciaron el pasado viernes diálogos, México con el compromiso de buscar solución a la crisis política y social por el bien del pueblo venezolano.

El diálogo que se dio en México después del fracaso de las negociaciones realizadas en 2019, luego de que el líder opositor Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela y fuera reconocido por algunos países.

As facilitator of the #Venezuela negotiation process, Norway has the pleasure of issuing the following joint statement on behalf of the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela. pic.twitter.com/wkdd369uSN — Norway MFA (@NorwayMFA) August 15, 2021

El comunicado conjunto dado a conocer este domingo reconoce la importancia de la inclusión, “hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible’’.

Queremos, dice el documento, reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva del proceso, y siendo prudentes y escuetos en nuestros comentarios al respecto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos gustaría manifestar nuestro profundo aprecio por las expresiones de apoyo al proceso de negociaron y diálogo por parte de los miembros de la comunidad internacional’’, señala el documento fechado este domingo 15 de agosto.