Gobierno de EU queda paralizado; sin fondos para el muro

WASHINGTON, EU. La Cámara de Representantes de Estados Unidos cerró la sesión de sin un acuerdo presupuestario lo que paralizará al gobierno desde la medianoche mientras el presidente Donald Trump sigue batallando por obtener fondos para un muro en la frontera con México.

Ante la falta de acuerdo, algunas agencias del gobierno federal deberán cerrar a partir de las 05H00 GMT y dejar a sus empleados técnicamente sin trabajo, paralizando parte de la administración.

Para evitar el temido "shutdown" era necesario que las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca llegaran a un acuerdo, pero pese a los esfuerzos de último minuto no lograron un acuerdo sobre el muro, una de las principales promesas de campaña de Trump.

Durante el día, Trump defendió los méritos de levantar un muro en la frontera con México, cuyo costo estimado es de unos 5.000 millones de dólares.

Trump dijo estar listo para una parálisis presupuestaria "muy larga", mientras persigue el objetivo de obtener fondos para el muro que ha sido el hilo conductor de su política migratoria.

Ignorando los riesgos de la parálisis de parte de la administración, Trump continuó desde machacó con los méritos de tener un muro en la frontera con México, cuyo financiamiento frena la aprobación del presupuesto en el Congreso.

"Los demócratas están tratando de minimizar el concepto del muro, dicen que está pasado de moda, pero el hecho es que nada más funcionará, y ha sido así durante miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor", tuiteó el presidente a primera hora de la mañana.

"Conozco la tecnología mejor que nadie", agregó el exmagnate de bienes raíces en la red social.

Trump convirtió la lucha contra la inmigración ilegal en uno de los principales temas de su presidencia.

En octubre, una caravana de migrantes hondureños que salió de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos tuvo mucha repercusión mediática y captó la atención de Trump, que atizó la campaña para las elecciones de mitad de mandato al denunciar una "invasión".

Para el presidente Trump, el muro frenará a los migrantes que desean ingresar a Estados Unidos. Pero su construcción tiene un costo de cerca de 5.000 millones de dólares.

A falta de dinero de las arcas federales, Brian Kolfage, un veterano de la guerra en Irak, lanzó un "crowdfunding" o microfinanciación colectiva, que el viernes sumaba más de 11 millones de dólares, cinco días después de su lanzamiento.

CIERRE PROLONGADO

"Si los demócratas votan no, tendremos un cierre (del gobierno federal) que durará mucho tiempo", advirtió Trump.

La oposición demócrata se niega categóricamente a considerar la idea.

"Acabo de aterrizar en IAD (el aeropuerto de Washington) listo para votar que no a este estúpido muro", dijo en un tuit el senador demócrata Brian Schatz.

La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, apostó a doble o nada y aprobó el jueves una nueva medida que está en línea con las demandas del presidente, incluida la financiación del muro.

Pero si el proyecto pudo ser aprobado sin los votos demócratas en la Cámara baja, no tiene futuro en el Senado, donde se necesitan 60 votos. Allí los republicanos tienen 51 de los 100 escaños, y su bancada no siempre vota en bloque, lo que no garantizaría un voto total.

En ausencia de un compromiso entre las dos cámaras y la Casa Blanca, algunas agencias del gobierno federal deberán cerrar y dejar a sus empleados técnicamente sin trabajo, paralizando parte de la administración.

El cierre se produciría en vísperas de Navidad y en momentos en que muchas oficinas están haciendo los balances de final de año.