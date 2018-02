Gobierno pide al Parlamento catalán un candidato alternativo a Puigdemont

Madrid.- El Ejecutivo español pidió hoy a la dirección del Parlamento de Cataluña una solución al "bloqueo" político en la región y que se proponga un candidato a presidente regional que pueda ser elegido efectivamente, alternativo al líder independentista Carles Puigdemont, huido de la Justicia.



En este sentido, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, emplazó a la Mesa del Parlamento -su órgano rector- a abrir una ronda de conversaciones con todas las fuerzas políticas catalanas.



En rueda de prensa, subrayó que "está en manos" del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, buscar un candidato que "no tenga cuentas con la Justicia" para que haya un gobierno regional que proporcione la estabilidad necesaria.



El portavoz recordó que el Tribunal Constitucional español (TC) ya aclaró que no es posible investir a un candidato de forma no presencial, de manera telemática o por delegación, como pretende Puigdemont.



Mientras, continúa la incertidumbre sobre si están corriendo ya los plazos para una eventual convocatoria de elecciones regionales si no se forma gobierno en Cataluña tras los comicios del 21 de diciembre pasado.



Méndez de Vigo negó que Cataluña esté abocada a una repetición electoral y consideró "lógico" que Ciudadanos (liberales no independentistas) hable con otros partidos para salir del "bloqueo", pues ganó esas elecciones, aunque en minoría.



Torrent había propuesto la candidatura de Puigdemont a presidente regional por aglutinar el apoyo de todos los partidos secesionistas, que suman mayoría absoluta en el Parlamento, pero este martes aplazó la sesión de investidura 'sine die', tras conocerse la decisión del TC.



Por ello, dedujo Méndez de Vigo, es la Mesa del Parlamento la que debe "buscar otra solución". Si no, será ésta la que esté bloqueando la situación, opinó.



Además, los mensajes de móvil de Puigdemont en los que reconocía que el proceso independentista ilegal "se ha terminado" en Cataluña son "muy reveladores" de la situación, añadió.



Su sensación es que Puigdemont "no tiene previsto volver" a España, pues supuestamente ha alquilado una casa en Waterloo (Bélgica), y su investidura es "simplemente imposible".



La sesión de investidura del presidente regional debería haberse celebrado el 31 de enero pasado como máximo, pero Torrent la aplazó.



En caso de que el candidato no consiga la confianza del Parlamento, según la normativa, se abre un plazo de dos meses para tratar de investir al mismo u otro aspirante, antes de la convocatoria automática de elecciones si no llega a elegirse un presidente en ese tiempo.



Los letrados del Parlamento están perfilando un informe consultivo para dilucidar esta cuestión.



Además, el Tribunal Supremo español (TS) rechazó hoy por segunda vez poner en libertad al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn al entender que existe riesgo de reiteración delictiva.



El TS investiga a Puigdemont y a los miembros de todo su gabinete, incluido Forn, por promover ilegalmente la independencia cuando era presidente de Cataluña, hasta que el Ejecutivo español lo destituyó, el 27 de octubre pasado. EF

/afa