Luis Arce acusa a Tesla de estar detrás de golpe de Estado en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó a Elon Musk, dueño de Tesla, de haber participado en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Durante la conferencia de prensa de López Obrador, el mandatario reveló que una de las causas por las que suscitó esta movilización que llevó a Jeanine Áñez a asumir el poder en Bolivia, fue porque buscaban un control sobre el litio boliviano, ya que su país "avanzaba en la industrialización de este recurso".

Arce recordó que se tenía un acuerdo con una empresa alemana para producir y exportar baterías y se había avanzado en la minería que retoma su administración.

"Nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control de litio boliviano".

En junio de 2020, Elon Musk reconoció en Twitter haber participado en el Golpe de Estado y después eliminó la publicación; sin embargo, el entonces presidente, Evo Morales, difundió la imagen de la publicación en donde subrayó "esta es otra prueba de que el golpe fue por el litio boliviano; y dos masacres como saldo".

Por otra parte, el presidente mexicano López Obrador anunció que el gobierno analiza una mayor participación del Estado en la explotación del litio, por lo que se revisará con más detalle la importancia para la economía de este recurso natural.

En México, el senador de Morena Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa con el fin de regular la industria del elemento químico en México, desde la exploración y hasta la distribución de los productos finales.

Bolivia, Chile y Argentina conforman el llamado triángulo del litio, con la mayor reserva de un mineral estratégico en la fabricación de baterías para teléfonos celulares y autos eléctricos.

La región, según datos de los propios países, posee 75 por ciento del mineral del mundo, aunque no produce una sola batería de este codiciado material que para Estados Unidos tiene carácter estratégico.

A pesar de que la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló que "no hay un solo kilogramo de litio que se produzca en México", Francisco José Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía en Sonora, un yacimiento de reciente descubrimiento sería el más grande en el mundo, con 243 mil toneladas.

López Obrador informó que no se van otorgar nuevas concesiones, porque se entregaron en demasía, no para producir, sino para especular en el mercado financiero.

Reprochó que tener una concesión significa llevar a cabo operaciones en el mercado, por eso se llegó a concesionar hasta 60 por ciento del territorio nacional; es decir, 120 millones de hectáreas.

"Vamos a seguir garantizando que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida, no se van a entregar nuevas concesiones y en el tiempo que llevamos, se han cancelado concesiones porque los que las tenían, siempre lograban que se les condonaran los impuestos.

“Esas concesiones las están devolviendo y se están recuperando para la nación”, explicó el mandatario, quien precisó que esto no se debe a una acción del Estado, si no que las empresas no pagaban impuestos y ahora que se les cobran prefieren devolverlas.