Google provee a trabajadores línea de apoyo por tiroteo en oficinas de YouTube

El equipo de comunicaciones de Google abrió una línea de apoyo para los empleados de Youtube, una de sus empresas, tras el tiroteo reportado esta tarde en las oficinas centrales ubicadas en California.

A través de Twitter recomendaron a los trabajadores del edificio en San Bruno alejarse del sitio y además confirmaron que toda actividad empresarial quedó suspendida hasta nuevo aviso.

We advised all other employees in the Bay Area, and people with meetings scheduled, to stay away from the area, and that there is no need to take any action. We have provided employees a helpline. — Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018

Un tiroteo en la sede de YouTube dejó hoy al menos un muerto y tres heridos.



El jefe de la Policía de San Bruno, Ed Barberini, aseguró ante los medios de comunicación que la persona fallecida es supuestamente la mujer sospechosa de haber llevado a cabo este tiroteo, y añadió que se disparó a sí misma.



El tiroteo, que fue reportado hacia las 12.46 hora local (20.46 horas GMT), llevó a las autoridades a ordenar un gran despliegue de emergencia en la zona y a evacuar a cientos de personas que se encontraban en el área.

Con información de EFE